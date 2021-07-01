Садыр Жапаров: революционеры или профессионалы?

Кадровая политика президента Садыра Жапарова сильно нервирует некоторых бывших соратников главы государства по политической борьбе и очень четко демонстрирует, как сильно он изменился за последние месяцы. Из человека, пришедшего во власть революционным путем, он трансформировался в государственника.

Когда Садыр Жапаров выиграл президентские выборы, думается, многие его сторонники, в том числе и по партии "Ата Журт", наверняка рассчитывали на получение хороших должностей. Однако этого не случилось. Укрепив свои позиции, глава государства стал делать последовательные назначения, отдавая предпочтение профессиональным качествам, а не личной лояльности того или иного кандидата на государственный пост.

Некоторые политики даже делали президенту публичные напоминания о славном общем прошлом. Так в конце марта экс-депутат Жылдызкан Жолдошова в соцсетях очень недвусмысленно призвала главу государства "не трогать детей". Так Жолдошова отреагировала на увольнение с госслужбы ее сына.

Экс-депутат напомнила, что она с 2010 года поддерживала Садыра Жапарова в трудные времена и на нее также оказывали давление наряду с партией "Ата-Журт". Позже она несколько раз выступала с критикой кадровой политики президента, решившего не окружать себя революционерами и бывшими сопартийцами.

К слову, на подобные выпады Садыр Жапаров не реагирует. Похоже, что на него невозможно повлиять, апеллируя к прошлому.

Помимо прочего, Садыра Жапарова укоряли за назначение главой кабинета министров Улукбека Марипова. Почему? Большей частью потому, что молодой чиновник никогда не участвовал в политических баталиях, занимался тем, что поэтапно строил карьеру на госслужбе. Сейчас он находится на своем месте и в сложной ситуации, которая сложилась в республике, действует адекватно и продуктивно.

Другая головная боль критиков кадровой политики Садыра Жапарова – это руководитель аппарата главы государства Суйунбек Касмамбетов. Аппаратчик со стажем, до своего нового назначения он работал руководителем аппарата президента с октября 2020 года. Однако в политику он никогда не вмешивался, а исключительно налаживал работу администрации и чиновников. И в этом его основной плюс. Минус же, очевидно в том, что Касмамбетов аполитичен.

Выбор Садыра Жапарова в пользу профессионалов своего дела понятен. Придя к власти, он возложил на себя ответственность за целую страну, а значит должен был полностью пересмотреть свои приоритеты в части назначений. Одно дело управлять партией, совершать революцией, совершенно другое – руководить государством.

Насколько эффективна кадровая политика Садыра Жапарова станет ясно после того, как выстраиваемый им госаппарат реализует все начатые реформы управления. Однако, очевидно, что сегодня при подборе кадров глава государства руководствуется принципами целесообразности и компетентности. Революционеры хороши, когда на повестке дня выборы, митинги и акции протеста, а для решения государственных задач нужны профессионалы.