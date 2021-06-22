Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 99.47 - 100.97

В России предложили продавать авиабилеты только привитым гражданам

237  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве транспорта РФ предложили верифицировать (проверять, удостоверять) пассажиров по сертификату о вакцинации. В своем письме авиакомпаниям страны это ведомство призвало обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19.

По данным РБК, соответствующее поручение о верификации дала вице-премьер Татьяна Голикова. В документе говорится, что сведения о прививке следует брать с портала госуслуг.

Как сообщают СМИ, совещания, где поднимался этот вопрос, проходили на площадке Минтранса и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Однако окончательного решения пока не принято.

Вместе с тем, отмечается, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.

Ежедневная электронная газета для турбизнеса RATA-news приводит по этому поводу мнение юриста-эксперта Ассоциации врачей по качеству медпомощи Дениса Ульянова: "Пока не очень понятен замысел оперштаба. Возможно, таким образом будут проверять подлинность сертификатов тех. Но если имеется в виду продажа авиабилетов только вакцинированным, для этого нет никаких законных оснований".

Напомним, что с 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе - документы будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. В то же время, как подчеркивается, документ не будет выполнять функцию проездного билета. От владельца сертификата не смогут требовать выполнять ограничения (сидеть на карантине или самоизоляции, сдавать дополнительные тесты).

В России также поднималась идея введения ковид-паспортов, но она не получила своего развития.

На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. Повышение ее темпов сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни, отмечает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас важно нарастить темпы прививания, и лето - наиболее благоприятный для этого период.

В ближайшее время в России планируется начать и вакцинацию иностранных граждан. Как заявил на днях мэр Москвы Сергей Собянин, трудовых мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Это, по словам градоначальника, снимает необходимость контролировать дальнейшее пребывание иностранного работника в городе для введения ему второго компонента вакцины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402550
Теги:
авиация, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  