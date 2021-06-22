В России предложили продавать авиабилеты только привитым гражданам

В Министерстве транспорта РФ предложили верифицировать (проверять, удостоверять) пассажиров по сертификату о вакцинации. В своем письме авиакомпаниям страны это ведомство призвало обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19.

По данным РБК, соответствующее поручение о верификации дала вице-премьер Татьяна Голикова. В документе говорится, что сведения о прививке следует брать с портала госуслуг.

Как сообщают СМИ, совещания, где поднимался этот вопрос, проходили на площадке Минтранса и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Однако окончательного решения пока не принято.

Вместе с тем, отмечается, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.

Ежедневная электронная газета для турбизнеса RATA-news приводит по этому поводу мнение юриста-эксперта Ассоциации врачей по качеству медпомощи Дениса Ульянова: "Пока не очень понятен замысел оперштаба. Возможно, таким образом будут проверять подлинность сертификатов тех. Но если имеется в виду продажа авиабилетов только вакцинированным, для этого нет никаких законных оснований".

Напомним, что с 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе - документы будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. В то же время, как подчеркивается, документ не будет выполнять функцию проездного билета. От владельца сертификата не смогут требовать выполнять ограничения (сидеть на карантине или самоизоляции, сдавать дополнительные тесты).

В России также поднималась идея введения ковид-паспортов, но она не получила своего развития.

На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. Повышение ее темпов сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни, отмечает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас важно нарастить темпы прививания, и лето - наиболее благоприятный для этого период.

В ближайшее время в России планируется начать и вакцинацию иностранных граждан. Как заявил на днях мэр Москвы Сергей Собянин, трудовых мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Это, по словам градоначальника, снимает необходимость контролировать дальнейшее пребывание иностранного работника в городе для введения ему второго компонента вакцины.