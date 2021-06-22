Темир Бирназаров: "Находка" - простая история о человечности

В Бишкеке состоялась премьера фильма Темира Бирназарова "Находка" ("Табылга"). В интервью корреспонденту VB.KG известный режиссер заметил, что эту его работу, скорее всего, никогда не покажут на кинофестивалях. Для кого мастер снимал свою картину? Какую мысль хотел донести до зрителей? И о каком новом проекте думает сейчас?

Темир, это правда, что в основу сценария "Находки" легла реальная история?

- Да, так и есть. Некоторое время назад мне на глаза попалась одна статья. В ней говорилось о водителе маршрутки, нашедшем сумку. В ней было что-то около 20 тысяч долларов, паспорт, билет на самолет и другие документы. Сумку забыла девушка. Она собиралась улетать в Германию, а деньги были от продажи ее однокомнатной квартиры. Так вот, этот самый водитель спустя буквально пару дней разыскал пассажирку, и вернул ей сумку в целости и невредимости.

А вы не хотели найти этого водителя, пообщаться с ним?

- Для работы мне было достаточно уже самого факта такого поступка. В наше непростое время люди с подобным морально-нравственным стержнем, увы, редкость. Представляете, этот человек водит маршрутку. Но сама машина чужая, взята в аренду. А тут вдруг столько денег! Но он не перешагнул через принципы, все вернул владельце. Это показывает, прежде всего, его человечность.

Главную роль в вашей картине сыграл Эгемберди Чалабаев. Почему вы остановились именно на его кандидатуре?

- Мой герой – бывший учитель. Его жена выращивает и продает цветы. Как-то лет пять назад мне довелось пообщаться с одной русской женщиной. Она продавала цветы у дороги. Мы остановились, купили букет, разговорились. Женщина рассказала, что раньше была учительницей, а сейчас зарабатывает себе на жизнь выращиванием цветов. Еще тогда я понял, учителя – люди другого воспитания что ли. Они не рвутся за материальными ценностями, они просто не способны на обман. Именно поэтому я сделал главных героев учителями. Их дочь тоже поначалу хотела пойти по стопам родителей. Но в какой-то момент, видя, как тяжело им приходится, произносит такую фразу: "Я больше не хочу быть учителем! Я же вижу, как вы живете!".

Мне также было очень важно, чтобы зрители, глядя на героя, понимали, что у него глубокий внутренний мир. Эгемберди Чалабаев – актер очень широкого диапазона. И потом он сам много лет преподает в Университете искусств. Так что, все, как говорится, сложилось.

Я знаю, что ваш фильм был готов давно. Устроить премьеру не получалось из-за эпидемии коронавируса и ограничений. Сейчас, после того, как фильм посмотрели первые зрители, какой вы видите его дальнейшую судьбу? Планируете ли подавать заявки на кинофестивали?

- Мне кажется, отборщиков фестивалей "Находка" вряд ли заинтересует. Во-первых, я не стал умничать. В картине нет какой-то глубокой философии. Это очень простая история. И делал я ее простым языком для простых же зрителей. Во-вторых, в фильме нет чего-то такого особенного, этнографического. Вы же знаете, фестивали ждут что-то из ряда вон... Сложных драматургических ходов, замысловатых стилистических приемом, и прочего.

Да я, признаюсь, о фестивалях и не думал. Просто хотел лишний раз напомнить людям о том, насколько бездарно мы порой тратим отпущенное нам Богом время. Легко, оказывается, стать депутатом, даже министром. Но к власти рвутся те, кого гложет алчность, кто хочет иметь все больше и больше материальных благ. Детей, зачастую, отправляют на учебу за рубеж не для того, чтобы они приобрели лучшие знания. А потому, что такой диплом позволит хорошо устроиться в жизни. Я понимаю чаяния родителей, но, как говорил наш великий писатель Чингиз Айтматов, самое трудное для человека каждый день оставаться человеком.

Бог дает нам жизнь. А на что мы ее тратим? На ерунду! В итоге просто не успеваем насладиться ею за отпущенный срок. Не все измеряется деньгами. Есть много вещей, созданных Богом, которыми можно наслаждаться даром! Эту мысль я хотел донести до зрителей.

Тем более, вам нужна обширная аудитория. В кинотеатрах "Находка" будет идти?

- Конечно. Но, сожалению, в кинотеатры ходят по большей части молодые люди от 16 до 25 лет. Они предпочитают кино развлекательного характера.

А вариант показа по одному из телеканалов рассматриваете?

- Да, но сначала нужно хоть немного заработать. Ведь на производство картины были потрачены деньги.

Темир, с момента окончания работы над фильмом прошло некоторое количество времени. Уже думаете над новым проектом?

-У меня есть несколько проектов. Следующим, наверное, будет большой совместный проект с Россией. Не буду раскрывать сюжета, скажу только, что это про события 1916-го года.

справка ВБ:

Фильм "Находка" ("Табылга") был снят на студии "Тазар" при поддержке Департамента кинематографии. Автор сценария и режиссер-постановщик картины - Темир Бирназаров. Операторы-постановщики - Караш Жанышов и Темир Бирназаров. Художник-постановщик - Байыш Исманов. Композитор - Чынгыз Жураев. Продюсеры - Эмир Сарпашев и Темир Бирназаров. Роли в картине исполнили Эгемберди Чалабаев, Сайра Момунбаева, Адина Бектурова и Арнал Эльдосов. Премьера фильма состоялась в июне в бишкекском кинотеатре "Ала-Тоо".

Фотографии предоставлены Темиром Бирназаровым.