Куда смотрит мэрия? В центре 7 микрорайона устроили свалку

Жители 7 микрорайона в очередной раз пожаловались на владельцев пункта приема пластиковых бутылок, картона и прочего хлама, которые складируют принесенное им бомжами "добро" прямо у тротуара. Со стороны все это выглядит как мусорка, которую уже давно не убирают.

Местные жители уже обращались к нам в редакцию по поводу деятельности пункта приема вторсырья, который расположен в 7 микрорайоне на улице Саманчина рядом со школой № 20 и Городской детской туберкулезной больницей № 1. Из себя он представляет два контейнера, установленные вдоль тротуара.

Дело в том, что зачастую владельцы складируют пластиковые бутылки в огромных мешках и прочие отходы не внутри контейнеров, а на улице – вдоль тротуара, а также с задней и боковых сторон пункта приема. Создается впечатление, что это несанкционированная свалка. Весь этот хлам вынуждены ежедневно лицезреть местные жители.

Также их возмущает, что здесь постоянно собираются бомжи и алкаши, которые, собственно, и приносят все это на сдачу. Нередко они распивают тут спиртные напитки и громко матерятся. Люди недоумевают, кто вообще дал разрешение на установку этого гадюшника посреди жилого микрорайона.

"Вечерка" делала запрос в столичную мэрию и выяснилось, что земля, на которой стоит пункт приема, находится в собственности у владельцев. Оказывается, когда-то на этом месте было кафе, которое сгорело. И его хозяева не придумали ничего лучше, кроме как открыть прием бутылок и другого вторсырья. А раз у них есть бумага о праве собственности, то и принять к ним мер городские власти, видите ли, не могут.

Но неужели нельзя заставить этих бизнесменов перестать складировать свой хлам на тротуаре? Ведь это нарушение санитарных норм. И есть в конце концов такие службы как санитарно-экологическая инспекция мэрии, санэпидемнадзор. Почему они бездействуют? Или право собственности позволяет загрязнять прилегающую к объекту территорию?