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Художник Толгобек Койчуманов: Рисовал портрет любимой много раз

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- Айжан Мамбеталиева
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Герои сегодняшней публикации супруги – художник Толгобек Койчуманов и Айгерим Мухтар кызы – кинорежиссер.

Как пересеклись ваши пути?

Толгобек: - Мы познакомились в 2018 году на съемках фильма "Мегатой-2", работали на одной съемочной площадке. Айгерим занимала должность ассистента режиссера, а я был художником-постановщиком. Айгерим я заметил сразу, понравилась красивая, легкая, изящная, веселая девушка. Я начал ухаживать за ней, оказывал знаки внимания, но она, казалось, вообще меня не замечала, даже избегала и игнорировала. Но я не сдавался, незаметно оставлял для нее подарочки. Много раз рисовал ее портрет в разных стилях и потом дарил ей. Наверное, миллион раз приглашал на свидание и столько же раз получал отказ.

Потом уехал на съемки в горы, где не было мобильной связи, не мог ей оттуда написать или позвонить. Когда через месяц вернулся в Бишкек, конечно же, сразу написал Айгерим, позвал ее на встречу. На мое удивление, к тому моменту она более-менее смягчилась, даже пару раз сходила со мной на свидания. Так начали развиваться наши отношения.

Айгерим: - До этого мы были подписаны друг на друга в Instagram, я следила за его творчеством и молча восхищалась, а он, как оказалось, тоже следил за моей жизнью и тоже восхищался мной (смеется).

Мне он всегда казался хорошим человеком и был интересен как личность. Спустя время я поняла, что нравлюсь ему. Тогда я сразу минимизировала с ним общение, потом и вовсе прекратила, дав ему четко понять, что ничего у нас не получится.

Айгерим, почему так решили?

Айгерим: - Изначально Толгобека совсем не воспринимала, как своего будущего мужа. Он казался мне очень взрослым, он ведь старше на 13 лет и был для меня всегда лишь коллегой и наставником. И если честно, в тот период совсем не думала о парнях и отношениях. Я заканчивала школу, готовилась к ОРТ, работала. У меня было столько увлечений и планов и вдруг в мою жизнь настойчиво ворвался художник. У меня никогда раньше не было серьезных отношений и я даже немного испугалась нахлынувших чувств.

Кроме того, у меня было стереотипное представление о художниках. Думала они все очень ранимые и была уверенна, что если откажу Толгобеку, он настаивать не станет. Но он все равно был рядом и его присутствие в моей жизни не было навязчивым, скорее наоборот, всегда мог подсказать что-то или помочь в чем-то. Когда он на месяц уехал на съемки, я поначалу обрадовалась. Но к концу месяца поняла, что скучаю. И потому решила дать нам шанс, была уверена, что схожу с ним на первое и последнее свидание. Но у судьбы были другие планы. За первым свиданием последовало второе, потом третье и так мы дружили два с половиной года, а недавно поженились.

Толгобек, каким было предложение руки и сердца, расскажите?

- Официального предложения, с шариками и цветами, я не делал. Мы дружили и всегда знали, что однажды поженимся. Так и вышло. Просто поговорили, решили, что пора нам стать законными супругами, хотели создать свою семью и детей. И выбрали день свадьбы.

Как познакомились с родителями друг друга?

Толгобек: - Мои родные знали, про мою избранницу и когда мы с Айгерим решили пожениться, я позвал родителей с Иссык-Куля в Бишкек. Здесь, в одном из кафе наши родственники встретились, познакомились друг с другом, обсудили, что необходимо для подготовки к свадьбе.

Айгерим: - Конечно, мы с Толгобеком волновались, переживали, как все пройдет. Но, как оказалось, зря. Сейчас наши родственники дружат семьями. А родители мужа приняли меня как родную дочь. Мои же полюбили Толгобека.

А какой была ваша свадьба?

Толгобек: - Мы хотели, чтобы этот самый важный день в нашей жизни запомнился нашим родным и друзьям, чтобы они весело провели время. Не хотелось приглашать двести совершенно незнакомых дальних родственников. Поэтому мы позвали только самых близких. Устроили торжество в этно-комплексе в горах. Мы с Айгерим решили, что не хотим лишних трат, сами украсили место, где проводили свадьбу. Оформление обошлось нам всего в 300 сомов.

Айгерим: - Мы провели церемонию бракосочетания в ЗАГСе, потом сделали обряд нике в мечети, мои приданое привезли в нашу с Толгобеком квартиру. Отметили это важное событие с нашими родными, ну а потом поехали в этно-комплекс праздновать с друзьями.

У меня было белое платье, но не пышное, а такое, которое я и в другие дни смогу надевать. Буду носить его, вспоминая наш самый счастливый день. У нас не было приглашенных артистов. Нам, можно сказать, повезло с друзьями. Они сами продумали сценарий, вели торжество, проводили игры среди гостей, выступали, пели и танцевали.

Толгобек: - Мы хотели, что каждый ушел с нашего вечера унося с собой приятные воспоминания и поэтому гостям подарили кружки, на которых распечатали мои графические работы.

На следующий день мы с супругой уехали на Иссык-Куль и в родительском доме четыре дня встречали гостей.

Как считаете, что делает отношения крепкими?

Толгобек: - Когда два счастливых человека встречаются, то зарождаются здоровые и крепкие семьи. Уровень и качество отношений зависит от мышления и внутреннего состояния. Поэтому мы просто работаем над собой.

Айгерим: - Мы оба взрослые и ответственные люди, уважаем и учитываем мнение друг друга, исходя от этого решаем наши семейные вопросы. Я доверяю своему мужчине и уверенна в нем.

Романтические поступки друг для друга совершаете?

Толгобек: - Айгерим очень любит горы. И я часто, вместо свиданий, зову ее в горные походы. Вместе мм увидели Ала-Куль и Кель-Суу. Благодаря ей я открыл для себя столько красивых мест в нашей прекрасной стране.

Айгерим: - Ну а я готовлю для него необычные и красивые завтраки. Порадовать с утра любимого вкусными сырниками – тоже романтика.

А мечта у вас есть?

Толгобек: - Путешествовать по разным странам с нашими детьми, радовать наших родителей.

Айгерим: - А еще мы бы хотели оказывать помощь нуждающимся. И всю жизнь заниматься любимым делом, наслаждаться им и приносить пользу людям.

Фото предоставлено героями публикации.


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URL: https://www.vb.kg/402559
Теги:
художник, Кыргызстан
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