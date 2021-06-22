Bloomberg: Кыргызстан называет сотрудничество с Centerra Gold маловероятным

Одно из ведущих американских финансовых изданий Bloomberg опубликовало сообщение о перспективах сотрудничества Кыргызстана и Centerra Gold.

Издание цитирует министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, заявившего, что будущее сотрудничество между канадской горнодобывающей компанией Centerra Gold Inc. и правительством Кыргызстана в эксплуатации золотого рудника в центральноазиатской стране маловероятно.

"После ряда событий, которые произошли будет крайне сложно выстроить диалог. Что касается вероятности передачи рудника Кыргызстану, то я не буду отрицать такой исход, прежде всего из-за действий руководства Centerra", - поделился мнением Акылбек Жапаров.

Уточняется, что на вопросы Bloomberg министр экономики и финансов отвечал письменно.

Напомним, госкомиссия выявила ряд нарушений при разработке месторождения Кумтор, после чего внешним управляющим разрабатывающей компании стал Тенгиз Болтурук. В ответ Centerra Gold подала иск в международный арбитраж и инициировала банкротство операционной компаниии.