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Bloomberg: Кыргызстан называет сотрудничество с Centerra Gold маловероятным

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- Александра Василькова
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Одно из ведущих американских финансовых изданий Bloomberg опубликовало сообщение о перспективах сотрудничества Кыргызстана и Centerra Gold.

Издание цитирует министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, заявившего, что будущее сотрудничество между канадской горнодобывающей компанией Centerra Gold Inc. и правительством Кыргызстана в эксплуатации золотого рудника в центральноазиатской стране маловероятно.

"После ряда событий, которые произошли будет крайне сложно выстроить диалог. Что касается вероятности передачи рудника Кыргызстану, то я не буду отрицать такой исход, прежде всего из-за действий руководства Centerra", - поделился мнением Акылбек Жапаров.

Уточняется, что на вопросы Bloomberg министр экономики и финансов отвечал письменно.

Напомним, госкомиссия выявила ряд нарушений при разработке месторождения Кумтор, после чего внешним управляющим разрабатывающей компании стал Тенгиз Болтурук. В ответ Centerra Gold подала иск в международный арбитраж и инициировала банкротство операционной компаниии.


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URL: https://www.vb.kg/402562
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, Акылбек Жапаров, золото, Кыргызстан
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