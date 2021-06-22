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Военнослужащие авиабазы "Фрунзе-1" возложили цветы на Братском кладбище

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны военнослужащие Кыргызской авиабазы "Фрунзе-1" возложили цветы на Братском кладбище "Кызыл Аскер".

- На этом кладбище похоронен первый командир Одесской школы пилотов Борис Мительман. А для истории авиации Кыргызстана - Одесская школа пилотов - особая тема. Считайте, что история военной авиации началась именно с того дня, когда в декабре 1941 года школа была передислоцирована во Фрунзе. Напомним, что курсанты школы встретили войну в Одессе, приняли первые бои с фашистами, понесли потери. А потом получили приказ перелететь в Сталинград, а уже оттуда к нам. И здесь надо было обустраивать аэродромы, казармы, учебные корпуса для того чтобы курсанты смогли получить специальность летчиков и штурманов. За время войны во Фрунзе было подготовлено 1500 летчиков. Вот всем этим и занимался Борис Мительман. И справлялся с этим замечательно, несколько выпускников Одесской школы пилотов получили звания Героев Советского Союза. К сожалению, во время перелета из служебной командировки из Ташкента он погиб. Но память о нем должна сохраниться. Как и о тысячах наших земляках, погибших и пропавших на фронтах Великой Отечественной войны, - пояснили участники церемонии возложения.


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URL: https://www.vb.kg/402565
Теги:
ВОВ, авиабаза, кладбище, Бишкек, Кыргызстан
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