Важный таджикско-афганский таможенный и торговый пункт захвачен талибами

Таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар между Таджикистаном и Афганистаном перешел к талибам. Об этом "Азия-Плюс" сообщил корреспондент афганского информационного агентства "Паджвок" Аджмал Кокар.

По сообщению источника, несколько часов назад талибы захватили пункт Шерхан-Бандар, в результате чего некоторые правительственные силы Афганистана сдались талибам, а другие укрылись в Таджикистане.

Сообщается, что среди афганских беженцев находятся и некоторые местные чиновники.

Согласно сообщению источника, таможенное управление Шерхан-Бандара без боя попало в руки талибов.

Официальных комментариев у таджикской стороны по этому поводу пока не поступало.

Попытки "Азия-Плюс" получить мнение таджикских властей на момент подготовки информации не увенчались успехом.

Шерхан-Бандар является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб вчера была захвачена талибами.

По словам Аджмала Кокара, сейчас все движение через торговый и таможенный контрольно-пропускной пункт приостановлено, а боевые действия продолжаются вокруг города Кундуз, который находится в осаде этой группы.

Вчера некоторые официальные лица Шерхан-Бандара предупредили центральное правительство Афганистана о том, что этот важный пограничный пункт находится под угрозой захвата.

Напомним, 20 июня глава ГБАО Ёдгор Файзов созвал экстренное совещание по обстановке на границе.

"Небезопасная ситуация на границе с Афганистаном является сигналом для необходимости защиты внутренней стабильности. В случае возможного нарушения государственной границы мы встанем на защиту страны и ответим нападающим, заявил председатель ГБАО, чьи слова приводит пресс-служба администрации ГБАО.

Как сообщили в аппарате председателя области, Ёдгор Файзов назвал усиление материально-технической и кадровой базы в приграничных городах и районах ГБАО важной задачей.

По этой причине он подчеркнул важность определения безопасных мест, складирования топлива, продуктов питания, одежды и транспорта на случай возможного приема вынужденных беженцев с территории приграничной страны.