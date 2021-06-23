Вялотекущее строительство парка "Балалык" никак не закончится

Строительный сезон близится к середине, а парк "Балалык", который должны были сдать еще в прошлом году, до сих пор строится черепашьими темпами. Дошло до того, что засыхает часть посаженных молодых деревьев. В настоящий момент строители занимаются укладкой брусчатки и облицовкой сооружений. Но работы еще не початый край.

В прошлом году в столице было заложено строительство сразу нескольких крупных рекреационных зон в южной части. В их числе вторая очередь парка "Ынтымак", "Балалык", а также парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана, строящийся на деньги дружественного государства. Последние два, к слову, находятся в прямом смысле через забор друг от друга, на улице Байтик Баатыра напротив парка "Победы".

Однако из-за пандемии коронавируса мэрии пришлось перенаправить средства на более необходимые вещи. В результате строительство "Балалык" приостановили полностью, а финансирование "Ынтымак-2" существенно сократили. Оставшихся денег хватало, чтобы лишь не спеша выполнять некоторые работы. Хотя оба объекта должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом сезоне.

Кстати, пришлось перенаправить финансы и Азербайджану. С того момента, как власти нашей республики объявили карантин, и по сегодняшний день, на кыргызско-азербайджанском объекте нет никакого движения. Более подробный репортаж о том, что же там успели построить и много ли еще работы, читайте в ближайшие дни на новостной ленте "Вечернего Бишкека".

Возвращаясь к парку "Балалык" следует уточнить, что работы на его территории возобновились в текущем году. Одновременно со строительством "Ынтымак-2". Причем акцент власти сделали именно на втором объекте, установив срок завершения его сооружения на 15 июня. На первом же рабочие занимаются укладкой брусчатки и облицовкой территории возле фонтана в центре зоны отдыха.

Нужно оговориться, что на сегодняшний день полностью не завершен ни один этап строительства, за исключением облицовки центральной входной арки. Но выполненные объемы работ все равно большие. Практически везде есть ирригация, тротуары закончены примерно на половину, почти по всей территории установлены новые светильники, высажено много молодых деревьев. Правда, из-за отсутствия полива некоторые березы и другие виды зеленых насаждений засохли и их придется поменять. Также готовы, по крайней мере снаружи, все уборные.

У фонтана завершено лишь основание. Работягам предстоит сделать облицовку и установить само фонтанное устройство. Коммуникации для этого подведены. Также еще не завезены скамейки и урны.

Присутствовавшие на месте строители рассказали, что им неизвестны сроки завершения строительства парка. Судя по объему оставшихся работ – не раньше конца лета, а может и дольше.

Не смотря на недоделки хорошо виден масштаб будущей рекреационной зоны – она будет довольно большой и, в перспективе, зеленой. Можно с уверенностью сказать, что после сдачи в эксплуатацию это место будет очень популярно у горожан. Особенно среди жителей южных микрорайонов.