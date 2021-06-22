Дастан Бекешев опроверг свое авторство в статьях о финтехе

Сегодня, 22 июня, во время обсуждения на комитете по экономической и фискальной политике депутат Бактыбек Турусбеков от парламентской фракции "Бир Бол" заявил, что его коллега Дастану Бекешеву ранее давал в СМИ по вопросам, касающимся предлагаемого группой депутатов законопроекта о финтехе.

Корреспондент VB.KG уточнил у Дастана Далабайевича действительно ли он выступал автором подобных публикаций. Бекешев пояснил, что какая-то статья о финансовых технологиях, действительно, публиковалась на сайте Жогорку Кенеша, но он не является ее автором

- Ни под какими подобными материалами он не подписывался, - резюмировал депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к законопроекту о финтехе.