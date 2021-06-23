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Непривитые от ковида попадут в России в менее выгодное положение

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- Евгений Денисенко
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Слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых россиян нуждаются в обсуждении. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав соответствующее заявление российского омбудсмена.

Ранее Москалькова отметила, что получает много обращений о дискриминации непривившихся граждан. И посчитала, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой". По ее мнению, важно найти решение для тех, кто не может этого сделать по состоянию здоровья.

"Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер", - сообщил Дмитрий Песков.

Он считает, что непривитые и не имеющие антител граждане так или иначе попадут в менее выгодное положение. Пресс-секретарь президента РФ также констатировал, что в мире пока нет единого стандарта на этот счет: где-то учитывают только прививку, где-то еще и наличие антител. В любом случае прививка, как он считает, не самоцель: "Самоцель - это иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммyнного ответа организма".

Тем временем, из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты РФ вводят обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер, ужесточают антиковидные меры. Так, согласно новому распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

"Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, свободных от ковида. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме", - отметил Сергей Собянин.

Кроме того, в Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения касаются мероприятий, проводящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях.


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URL: https://www.vb.kg/402573
Теги:
вакцина, Россия
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