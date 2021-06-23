Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 99.47 - 100.97

В Бурятии разбираются с незаконным удержанием граждан Кыргызстана

73  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правоохранительными органами Республики Бурятия проводится доследственная проверка по факту незаконного удержания граждан КР на территории частной фермы. Проверка началась после вмешательства в инцидент канцелярии посольства КР в Иркутске.

Именно в это дипучреждение, как сообщили в нем, поступила информация о ситуации, в которой оказались шестеро кыргызстанцев. Минувшей зимой они

устроились на ферму, расположенную в селе Нижний Шатай Мухоршибирского района Бурятия. Сюда они прибыли на договорной основе, при посредничестве своего же соотечественника.

Однако в дальнейшем местный работодатель не стал выполнять имеющиеся договоренности по условиям и оплате труда, а также изъял у кыргызстанцев паспорта. Документы удалось вернуть лишь после вмешательства канцелярии посольства КР во взаимодействии с местными правоохранительными органами.

В течение последующих нескольких дней все шестеро покинули место работы. Они были вывезены с фермы и размещены в гостинице города Улан-Удэ при содействии местной кыргызской диаспоры. С ее стороны соотечественникам сейчас оказывается необходимая помощь, сообщили в канцелярии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402574
Теги:
рабство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  