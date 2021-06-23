В Бурятии разбираются с незаконным удержанием граждан Кыргызстана

Правоохранительными органами Республики Бурятия проводится доследственная проверка по факту незаконного удержания граждан КР на территории частной фермы. Проверка началась после вмешательства в инцидент канцелярии посольства КР в Иркутске.

Именно в это дипучреждение, как сообщили в нем, поступила информация о ситуации, в которой оказались шестеро кыргызстанцев. Минувшей зимой они

устроились на ферму, расположенную в селе Нижний Шатай Мухоршибирского района Бурятия. Сюда они прибыли на договорной основе, при посредничестве своего же соотечественника.

Однако в дальнейшем местный работодатель не стал выполнять имеющиеся договоренности по условиям и оплате труда, а также изъял у кыргызстанцев паспорта. Документы удалось вернуть лишь после вмешательства канцелярии посольства КР во взаимодействии с местными правоохранительными органами.

В течение последующих нескольких дней все шестеро покинули место работы. Они были вывезены с фермы и размещены в гостинице города Улан-Удэ при содействии местной кыргызской диаспоры. С ее стороны соотечественникам сейчас оказывается необходимая помощь, сообщили в канцелярии.