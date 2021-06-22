"Столица" пригласила "Эмгек" поговорить открыто

Члены партии "Столица" пригласили своих коллег из партии "Эмгек" на открытые дебаты. Об этом политобъединение сообщило на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кандидаты от партии "Эмгек", партия "Столица" приглашает на открытые политические дебаты.

Ждём вас 23 июня в 18:30 на территории сквера мкрн Кок-Жар (Ахунбаева/Алма-Атинская). Дебаты будут транслироваться в прямом эфире на всех площадках социальных сетей.

Давайте поговорим открыто, конструктивно и предоставим горожанам свои программы, где нас никто не будет ограничивать во времени", - говорится в обращении партии.