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"Столица" пригласила "Эмгек" поговорить открыто

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- Бакыт Басарбек
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Члены партии "Столица" пригласили своих коллег из партии "Эмгек" на открытые дебаты. Об этом политобъединение сообщило на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кандидаты от партии "Эмгек", партия "Столица" приглашает на открытые политические дебаты.

Ждём вас 23 июня в 18:30 на территории сквера мкрн Кок-Жар (Ахунбаева/Алма-Атинская). Дебаты будут транслироваться в прямом эфире на всех площадках социальных сетей.

Давайте поговорим открыто, конструктивно и предоставим горожанам свои программы, где нас никто не будет ограничивать во времени", - говорится в обращении партии.


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URL: https://www.vb.kg/402575
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, партии, Бишкек
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