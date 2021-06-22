В Кыргызстане ситуация с ГСМ намного лучше, чем в Казахстане

В Казахстане судя по всему среди водителей начинаются панические настроения. Так на автозаправочных станциях страны образовались огромные очереди из фур за соляркой. На АЗС практически нет солярки.

При этом никто точно не знает, с чем связан дефицит топлива. Не исключено, что нефтетрейдеры намерено удерживают ГСМ в целях повышения цены.

Стоит отметить, что перебои и дефицит топлива в углеводородном Казахстане случается довольно часто. Раньше при возникновении таких случаев соседи закрывали экспорт ГСМ. Причиной таких сбоев в последнее время там становилось закрытие НПЗ на модернизацию. Возможно, в этих опасениях соседей и кроется тот факт, что Кыргызстан уже несколько лет не может заключить договор о поставках топлива из РК.

В Кыргызстане же ситуация с тем же дизельным топливом намного лучше. Обострения ситуации с ГСМ удается избегать благодаря сотрудничеству с Россией и компании "Газпром Кыргызстан", в частности. Возможно поэтому, согласно мировому рейтингу, наша страна занимает лидирующие позиции по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. И это безусловно является результатом работы нынешних властей.

Политика Газпрома такова, что кыргызстанские розничные цены даже ниже розничных цен в самой России, из которой, кстати, мы импортируем топливо. Это, как известно, стало возможным благодаря беспошлинным поставкам ГСМ из России.

По данным Ассоциации нефтерейдеров, экономия по пошлине с начала 2021 года составила порядка 7,5 млн долларов США. Текущие цены на ГСМ на АЗС Кыргызстана в два раза ниже средней цены в мире.