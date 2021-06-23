Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 99.47 - 100.97

Работник больницы умер от COVID, а власти отказывают семье в компенсации

65  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мае 2020 года правительство установило компенсационные выплаты для медицинских работников, работающих в "красной зоне", заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Несмотря на это Минздрав отказывает в выплате компенсации родственникам Мамира Мойдинова, об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно".

Единовременное денежное пособие семьям медицинских и иных работников организаций здравоохранения, погибших вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей составляет один миллион сомов. Заболевание вирусной пневмонией приравнено к последствиям COVID-19, но на практике существуют сложности с получением компенсации.

По данным правозащитников, Минздрав не желает признавать, что смерть сотрудника больницы – Мамира Мойдинова является последствием работы в "красной зоне".

Мужчина 45 лет проработал в Ошской межобластной объединенной клинической больнице (ОМОКБ).

Начиная с момента распространения коронавируса, он ежедневно работал в "красной зоне", менял кислородные баллоны больным вирусной пневмонией и COVID-19. Он контактировал с самыми тяжелобольными людьми, подвергая риску себя и свою семью. Ему был 61 год, но он продолжал работать, потому что понимал, что в такой сложный период ему нет замены.

Мужчина работал по 22 июля включительно. Затем его самочувствие резко ухудшилось и его положили на лечение в ту же больницу в отделение пульмонологии, где лечили от коронавирусной инфекции.

"Контакты с инфекционными больными не отрицает, возможно на работе в больнице. Среди членов семьи случаев заболевания коронавирусной инфекцией не было", - говорится в документах.

Мамиру Мойдинову диагностировали тяжелую двустороннюю вирусную пневмонию КТ-1 с общим объемом поражения легких 68 процентов, кальциноз коронарной артерий и аорты.

На пятый день лечения 27 июля 2020 года мужчина скончался.

"Диагноз: осн. COVID-19 коронавирусная инфекция (не подтвержденная лабораторно), крайне тяжелое течение. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности. ПЦР анализ на COVID-19 отрицательный", - говорится в посмертном эпикризе.

Однако похоронили его с соблюдением всех предписаний захоронения, умерших от COVID-19.

Уже почти год его сын Бахтиер Мойдинов обходит кабинеты, пытаясь доказать, что смерть его отца стала последствием выполнения трудовых обязанностей.

Отправленные в Минздрав заявления остались без ответа. Администрация ОМОКБ ответила, что якобы Мамир Мойдинов не работал в "красной зоне" и поэтому компенсация его семье не положена.

Очередной отказ семья Мойдиновых получила в июне 2021 года. В ответе Минздрава за подписью замминистра Жалалидина Рахматуллаева говорится: "экспертной группой проведена предварительная экспертиза документов. По итогам первичной экспертизы в выплате компенсации по случаю смерти вашего отца отказано. Причиной отказа послужило то, что источник инфекции не был установлен, нет подтверждающих документов о нахождении в красной зоне".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402583
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, компенсация, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  