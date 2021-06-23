Работник больницы умер от COVID, а власти отказывают семье в компенсации

В мае 2020 года правительство установило компенсационные выплаты для медицинских работников, работающих в "красной зоне", заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Несмотря на это Минздрав отказывает в выплате компенсации родственникам Мамира Мойдинова, об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно".

Единовременное денежное пособие семьям медицинских и иных работников организаций здравоохранения, погибших вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей составляет один миллион сомов. Заболевание вирусной пневмонией приравнено к последствиям COVID-19, но на практике существуют сложности с получением компенсации.

По данным правозащитников, Минздрав не желает признавать, что смерть сотрудника больницы – Мамира Мойдинова является последствием работы в "красной зоне".

Мужчина 45 лет проработал в Ошской межобластной объединенной клинической больнице (ОМОКБ).

Начиная с момента распространения коронавируса, он ежедневно работал в "красной зоне", менял кислородные баллоны больным вирусной пневмонией и COVID-19. Он контактировал с самыми тяжелобольными людьми, подвергая риску себя и свою семью. Ему был 61 год, но он продолжал работать, потому что понимал, что в такой сложный период ему нет замены.

Мужчина работал по 22 июля включительно. Затем его самочувствие резко ухудшилось и его положили на лечение в ту же больницу в отделение пульмонологии, где лечили от коронавирусной инфекции.

"Контакты с инфекционными больными не отрицает, возможно на работе в больнице. Среди членов семьи случаев заболевания коронавирусной инфекцией не было", - говорится в документах.

Мамиру Мойдинову диагностировали тяжелую двустороннюю вирусную пневмонию КТ-1 с общим объемом поражения легких 68 процентов, кальциноз коронарной артерий и аорты.

На пятый день лечения 27 июля 2020 года мужчина скончался.

"Диагноз: осн. COVID-19 коронавирусная инфекция (не подтвержденная лабораторно), крайне тяжелое течение. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности. ПЦР анализ на COVID-19 отрицательный", - говорится в посмертном эпикризе.

Однако похоронили его с соблюдением всех предписаний захоронения, умерших от COVID-19.

Уже почти год его сын Бахтиер Мойдинов обходит кабинеты, пытаясь доказать, что смерть его отца стала последствием выполнения трудовых обязанностей.

Отправленные в Минздрав заявления остались без ответа. Администрация ОМОКБ ответила, что якобы Мамир Мойдинов не работал в "красной зоне" и поэтому компенсация его семье не положена.

Очередной отказ семья Мойдиновых получила в июне 2021 года. В ответе Минздрава за подписью замминистра Жалалидина Рахматуллаева говорится: "экспертной группой проведена предварительная экспертиза документов. По итогам первичной экспертизы в выплате компенсации по случаю смерти вашего отца отказано. Причиной отказа послужило то, что источник инфекции не был установлен, нет подтверждающих документов о нахождении в красной зоне".