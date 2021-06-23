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Родственники фронтовика из Чаткала перезахоронили его останки в Ростове

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- Светлана Лаптева
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Имя солдата из Чаткала Джалал-Абадской области Сраилова Ибраила было прочитано поисковиками в найденном смертном медальоне среди останков погибших воинов в Орловском районе Ростовской области.

Поисковое движение Кыргызстана и "Вечерний Бишкек" объявили розыск родных погибшего солдата. В поиске помогали военные и местная власть Чаткальского района.

Откликнулся земляк чактальского солдата, пожелавший поехать на место перезахоронения, а также после долгих поисков - отозвались родные солдата.

Вчера, 22 июня 2021 года, они побывали на том месте, где погиб солдат и приняли участие в перезахоронении солдат, найденных поисковиками.

Как рассказали наши земляки, они собрали на поле боя горсть земли, а россияне вручили родне солдата специальный знак, как семье погибшего на войне. В свою очередь россиянам кыргызстанцы подарили калпаки.

Представители "Наша Победа-Биздин Жениш" пояснили, что еще во время поисков родственников, они договорились с ростовчанами провести сверку данных на воинов, захороненных в Орловском районе уроженцев Киргизской ССР.

- Очень важно, что тот самый земляк солдата из Чаткал готов помогать нам в поисках. Он проживает в Москве. В Джалал-Абадской области с пониманием относятся к нашим запросам, стараются помогать. У нас там действует наша группа. Действительно, много наших фамилий в списках погибших и пропавших без вести в Ростовской области. И все имена должны появиться на плитах памятников, даже если у них не осталось родных, остались земляки, кыргызстанцы. Добровольцы, желающие помогать в сверке напишите на вотсап о себе 0555-923-603, - попросили поисковики.


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URL: https://www.vb.kg/402584
Теги:
ВОВ, Россия, Чаткальский район, Кыргызстан
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