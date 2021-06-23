Российские военные в КР почтили память павших в Великую Отечественную

В День памяти и скорби, 22 июня, военнослужащие Объединенной российской военной базы в Кыргызстане, почтили память павших в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена и ОРВБ.

В рамках мероприятия на территории авиабазы "Кант", входящей в состав ОРВБ, прошел митинг, на котором перед личным составом соединения выступил командир базы полковник Алексей Ларин. Он отметил, что Великая Отечественная война принесла много боли и горя семьям большой страны, в защите которой участвовали представители всех народов.

Российские военнослужащие возложили венки к Вечному огню и почтили память павших в те годы, присоединившись ко Всероссийской минуте молчания. Кроме того, в храме святого Александра Невского, расположенного на территории "Канта", помощник командира по работе с верующими провел молебен и заупокойную панихиду о тех, кто не вернулся с войны.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.