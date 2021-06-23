В столичном Ботсаду восстановили коллекцию экзотов, пострадавшую в 2018-м

Сотрудники лаборатории цветочно-декоративных растений НИИ Ботанический сад имени Э.З.Гареева НАН КР практически полностью восстановили коллекцию тропических и субтропических растений, погибших во время аномальных морозов в январе 2018 года. На сегодняшний день оранжерейный фонд составляет 400 видов, сортов и форм. На долгожданный ремонт всех строений лаборатории за последние три года потрачено более полутора миллионов сомов. Корреспондент VB.KG увидел все своими глазами.

После аварии, случившейся в начале 2018-го на столичной ТЭЦ, сотрудники Ботсада всеми силами пытались спасти народное достояние – растения, которые их предшественники холили и лелеяли десятилетиями. В том январе без тепла остался весь Бишкек. Стояли лютые холода, и температура в теплице опустилась до минус двенадцати градусов.

Когда пришла беда, сотрудники Ботсада, забыв про собственные дела и заботы, спасали зеленых подопечных. Небольшие экземпляры в горшках энтузиасты успели занести в другие помещения и спасти. А крупные, растущие в грунте, где частично, а где и совсем замерзли. Тропические лианы, монстера гигантская, росшая здесь полвека, банан, огромный фикус с экватора, и многие другие погибли. И это несмотря на то, что сотрудникам Ботсада в одном из бишкекских магазинов на время дали тепловую пушку, чтобы экстренно согреть помещения оранжереи.

Заботами сотрудников лаборатории цветочно-декоративных растений прониклись тогда руководители всех входящих в структуру НАН институтов. Для реабилитации уцелевших растений быстро закупили необходимые химикаты и удобрения. А еще работники разных институтов академии всю весну 2018-го приходили в Ботсад, помогали выносить погибшие растения, копали землю, чистили арыки.

Сейчас здесь совсем другая картина. В тени деревьев на территории лаборатории цветочно-декоративных растений уютно расположились студенты КРСУ – будущие дизайнеры. Ребята пришли со своим преподавателем, чтобы сделать какие-то наброски. Сама заведующая лабораторией цветочно-декоративных растений Ирина Бондарцова в отличном настроении. Женщина с удовольствием рассказывает о том, что в настоящее время здесь происходит.

"Наша оранжерея занимает территорию в 500 квадратных метров. Самая древняя, если так можно выразиться, южная ее часть была построена еще в 1947 году. А так называемый пальмарий построили в 1967-м. До недавнего времени они находились практически в первозданном состоянии. Только время от времени мы вставляли выпадающие из рассыхающихся рам стекла. Все просто на ладан дышало. Но вот, наконец, появились средства на ремонт. За три года было потрачено более полутора миллионов сомов. Деньги мы получали частями, поэтому так долго шли работы. Сейчас ждем очередных поступлений. Директор Ботсада Гулайым Донбаева – очень настойчивый руководитель. Если взялась за дело, непременно доведет его до конца", - рассказывает Ирина Бондарцова.

Старенький пальмарий теперь просто не узнать – новые белые рамы, прозрачные стекла. С улицы даже разглядеть его зеленых обитателей. Преобразился и хозблок. Здесь отштукатурили, побелили и покрасили стены, перекрыли протекающую крышу. Осталось заменить совсем немного стекол в теплицах. Запланирован также ремонт бойлерной. От ее состояния напрямую зависит будет ли зимой в теплицах поддерживаться необходимый экзотическим растениям микроклимат.

"Работа за последние три года проделана колоссальная. Мы пахали день и ночь, чтобы восстановить и пополнить уникальную коллекцию – нашу гордость. Выписывали семена из других стран. Вырастили из них новые отличные экземпляры. Очень жаль взрослые растения, росшие десятилетиями. Но их место занимают новые. Коллекция экзотических растений практически восстановлена. 400 видов и сортов, возможно, не так уж и много. Но для данной территории больше, наверное, и не надо. Уже сейчас многие приходится подстригать, чтобы не разрастались так уж сильно", - добавляет Ирина Бондарцова.