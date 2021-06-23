84,1 км асфальтобетонного покрытия планируется уложить в КР в 2021 году

84,1 километра асфальтобетонного покрытия планируется уложить на территории Кыргызской Республики в 2021 году. 27,4 километра из них уже уложено. Такие данные приводит Министерство транспорта и коммуникаций КР.

По данным пресс-службы МТИК, на сегодняшний день ведомство реализует 12 инвестиционных проектов строительства магистральных автодорог. Еще 4 проекта находятся на стадии подготовки. Данные проекты реализуются за счет привлечения средств доноров-партнеров и входят в различные международные и национальные дорожные коридоры.

Сегодня на территории Кыргызской Республики строительные работы ведутся по следующим автодорожным коридорам.

По проекту "Альтернативная автодорога Север-Юг" протяженностью 433 километра на сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет 937,4 миллиона долларов США. Из них освоено 560 миллионов долларов США. Уложено около 193 километров асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, ведется строительство тоннеля протяженностью 3,8 километра и двух эстакадных мостов общей протяженностью 1,4 километра. Планируется, что строительные работы завершатся 2023 году. Строительство дороги позволит сократить транспортные пути, расходы на пассажирские и грузовые перевозки. В настоящее время реализуется 5 проектов, общей протяженностью 408 километров, общая сумма инвестиций составляет 937,5 миллиона долларов. Также строительство альтернативной дороги Север-Юг даст дополнительное развитие Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областям. Увеличатся перевозки из южных регионов. Улучшится доступ к разработке угольных и золоторудных месторождений. Кроме этого, строительство дороги даст возможность для развития энергетического сектора. А также проект будет способствовать развитию Тогуз-Тороуского, Жумгальского, Сузакского и Кочкорского районов. Это дополнительное развитие торговых, региональных и экономических отношений, внутреннего туризма.

По автодороге Бишкек-Ош протяженностью 657 километров, общая сумма инвестиций составляет 456,7 миллиона долларов США. Из них освоено 317,8 миллиона долларов США. В настоящий момент работы ведутся на двух участках: Бишкек - Кара-Балта и Маданият - Джалал-Абад общей протяженностью 112 километров. Ожидается, что строительные работы по автодороге Бишкек-Ош будут завершены в 2023 году.

По автодороге Ош-Баткен-Исфана общей протяженностью 402 километра общая сумма инвестиций составила 402,67 миллиона долларов США. Уже освоено 286,8 миллиона долларов США. На участке автодороги от 75 до 108 километра ведутся строительные работы, а также на участке от 28 до 75 километра ведется отбор компаний для реализации строительных работ.

По Иссык-Кульскому транспортному кольцу сумма инвестиции составляет около 307 миллионов долларов США. После завершения строительных работ северное побережье Иссык-Куля протяженностью 184,5 километра получит новое асфальтобетонное покрытие включая участок автодороги Тюп-Кеген. Ведутся работы по изысканию средств для южной части Иссык-Кульского транспортного кольца.

По автодороге Талас-Тараз-Суусамыр общая сумма инвестиций составляет 49,4 миллиона долларов США. Протяженность автодороги составляет 199 километров, из которых финансируется 105 километров. Ведутся работы по изысканию средств для оставшегося участка протяженность 94 километра.

За счет же республиканского бюджета финансируется строительство следующих автодорог.

В настоящее время по факту выполнение работ по ямочному ремонту примерно составляет 45 тысяч квадратных метров, а по плану предусмотрено порядка 90 тысяч квадратных метров. Общий объем работ по текущему ремонту выполнен на сумму - 304 миллиона сомов. Устройство асфальтобетонного покрытия включено в Перечень объектов строительства, финансируемых по статье "Госкапвложения". Конкурсы по отбору подрядчиков на стадии завершения. Все запланированные работы по ДДХ выполняются по мере финансирования.