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Сотрудники УПСМ помогли задыхающемуся младенцу получить вовремя медпомощь

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- Оксана Гут
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Родители трёхмесячного ребёнка выразили огромную благодарность сотрудникам УПСМ г. Бишкек за оказанную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной милиции.

22 июня примерно в 16:20 часов на пересечении улиц Кулатова и Элебаева водитель автомашины марки "Opel" Т.Б. 1968 года рождения обратился с просьбой оказать помощь его трехмесячному ребёнку, который задыхался от нехватки воздуха. Малыша не могли экстренно доставить в больницу по причине пробок на дорогах.

"Сотрудники УПСМ незамедлительно приняли решение о сопровождении данной автомашины до больницы для оказания первой помощи младенцу", - отмечают в ведомстве.

На следующий день родители прибыли в Управление патрульной службы милиции г. Бишкек и, встретившись с командиром полка, выразили огромную благодарность старшему сержанту милиции Акматалиеву Урмату и старшине милиции Жолдошеву Улану за оперативность и оказанную помощь.

В свою очередь командир полка УПСМ г. Бишкек Канатбек Жумаев отметил, что таких случаев много и сотрудники УПСМ выполняют свой долг.


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URL: https://www.vb.kg/402606
Теги:
дети, спасатели, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, больница
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