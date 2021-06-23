Митинг в условиях пандемии. Кто понесет ответственность за заболевших?

Митинговать в Кыргызстане – народная традиция. Что ни день, то какая-то акция протеста. Бастуют у нас по любому поводу: не выплаченным заемам, взятым на тои, ценам на морковь, снятием и постановкой "не тех" начальников, плохой погоде на улице. Особым спросом пользуются митинги сторонников задержанных по уголовным делам политикам. Ими не страшны не жара, не дождь, ни пандемии. Сторонники прорываются в залы суда, в милицию, в ГКНБ.

К сожалению, подобные действия сторонников далеко небезобидны. Они, согласно нормам законодательства Кыргызстана, расцениваются, как давление на суд и органы следствия. И подрывают устои общества и права других граждан, находящихся под следствием. А все потому, что в контексте митингов обычно звучат фразы: "Требуем изменить меру пресечения!", "Немедленно выпустить!", "Изменить состав и форму уголовного дела". Все это, мягко говоря, незаконно. Даже адвокатам свойственно ходатайствовать по этим пунктам, но не требовать. Тем более, что никаких требований суду предъявлять никто не может. Противозаконно давление на органы и в момент проведения досудебного производства, а также в рамках следственных мероприятий.

В стране судебные и следственные органы в год рассматривают огромное количество дел. Статьи "Коррупция", "Незаконное обогащение", "Злоупотребление судебным положением" являются тяжкими. И именно по ним проходит большинство задержанных политиков, чиновников и госслужащих. Так почему человек, подозреваемый в краже курицы у соседа, должен сидеть в тюрьме, а политик, подозреваемый в краже миллионов долларов у государства – дома в особняке со всеми удобствами под домашним арестом?

Еще один важный нюанс. В Кыргызстане в последнее время идет угрожающее увеличение статистики по коронавирусу. ЦИК уже отметила, что даже готова передвинуть выборы в местные кенеши и БГК, если ситуация с заболеваемостью продолжит набирать обороты. При этом на митингах говорить о какой-то дистанции и соблюдении саннорм точно не приходится. Люди стоят кучно, масок у многих часто нет. Кто даст гарантию, что кто-то не является носителем вируса в этой толпе или не болеет? Кто, собственно, понесет ответственность, если люди заболеют и даже умрут от ковида? Уж точно не политики, сидящие в СИЗО. Все это ляжет очередным бременем на государство и его систему здравоохранения.

Яркий пример - прошедший митинг сторонников Омурбека Бабанова у здания суда – ни норм, ни дистанции, у многих нет масок. А вот риск увеличить статистику по Covid-19 – колоссальный. Так может мэрии в условиях пандемии уже пора хотя бы временно запретить подобные мероприятия, пусть даже мирные. А политикам начать отвечать по совести, а не выводить людей на улицы. Да и с традицией по любому поводу бежать митинговать к Белому дому, тоже пора завязывать…