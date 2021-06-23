Ущерб от незаконного ввоза товара для Gergert Sport составил 8,5 млн сомов

Сотрудники таможенной службы выявили незаконный ввоз и реализацию спортивного товара в Кыргызстане. Ущерб государству превысил 8 млн 500 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

В рамках досудебного производства, возбужденного по выявленному незаконному ввозу товаров в Кыргызскую Республику, Государственной таможенной службой были получены дополнительные сведения по экспортным поставкам товаров из стран Европейского Союза в адрес спортивного магазина "Г.С." (Gergert Sport - ред.) в Бишкеке.

При изучении товаросопроводительной документации, было установлено, что таможенное оформление на основании данных экспортных деклараций на территории Кыргызской Республики не производилось.

"Со слов представителя участников ВЭД реализующих товары в спортивных магазинах "Г.С." следует, что из-за недобросовестности в работе и ошибок европейских логистических компаний, указывались неверные данные в товаросопроводительных документах. Тем самым товары, указанные в экспортных документах, были ввезены и реализовывались в торговых точках незаконно", - отмечают в ведомстве.

Согласно п.2 ст. 56 Таможенного кодекса ЕАЭС - обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, при ввозе товаров на таможенную территорию Союза – также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно перевезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза, несут солидарную ответственность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами незаконно перемещающих товары.

В результате произведенных расчетов сумма ущерба, нанесенного государству составила 8 598 360 сомов.

Собранные дополнительные материалы были переданы в следственную службу МВД КР, для приобщения к ранее возбужденному досудебному производству.