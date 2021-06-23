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Депутат о ремонте здания МВД: Почему имена спонсоров держат в секрете?

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко поинтересовалась у Министерства внутренних дел - кто именно спонсирует ремонт здания ведомства. Парламентарий считает это важным и объяснила почему:

"Министерство внутренних дел провело ремонт своего здания, а также построило на площади странное сооружение, которое на мой взгляд ломает весь архитектурный ансамбль нашей центральной площади. По заявлению руководителей ведомства все эти работы были проведены за счет средств спонсоров. Я отправила запрос МВД с просьбой указать этих спонсоров.

Почему, на мой взгляд, это важно?

Во-первых, считаю, что силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров. Армия, милиция, безопасность – это исключительная сфера деятельности государства. Любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать.

Во-вторых, мне интересно кто эти загадочные спонсоры, которые без вопросов готовы выложить крупную сумму денег в наше тяжелое кризисное время?

В-третьих, мне также интересно, не совпадут ли списки добрых спонсоров со списком тех, на кого возбуждены уголовные дела? Не будет ли это выглядеть как государственный рэкет?

К сожалению, ответ министерства оставил больше вопросов, чем дал ответов. Ремонт уже закончился, а имена в секрете? Почему?", - написала на своей странице в Facebook Наталья Никитенко.


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URL: https://www.vb.kg/402612
Теги:
бизнес, инвестиции, ремонт, строительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Помощь, МВД, Наталья Никитенко
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