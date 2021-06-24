На авиабазе РФ в КР прошли мероприятия в память о 80-й годовщине начала ВОВ

Цикл мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, провели военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане. Одним из них стала организация выставки, посвящённой трагической дате.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена авиабаза, выставка содержит экспонаты военных лет, документы той поры, книги о ней, письма с фронта. Кроме того, организаторы знакомят посетителей с судьбами героев-фронтовиков, их подвигами и ключевыми сражениями Великой Отечественной войны.

А детям военнослужащих "Канта", юнармейцам и школьникам было предложено принять участие в тематическом творческом конкурсе. Он включил две номинации: "Стих о войне" (ребята состязались в чтении стихов,) и "История моего героя" (надо было рассказать истории своих дедов и прадедов, павших на полях сражений за Родину). Для участников из отдаленных районов конкурс был проведён в онлайн формате, а гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой рисунков, посвящённой Великой Отечественной войне. Победителей конкурса отметили грамотами и памятными подарками.

В рамках памятных мероприятий состоялся также футбольный матч. На поле встретились команда российских военнослужащих и сборная города Кант. Матч начался с минуты молчания. По итогам соревнования были определены лучшие спортсмены, которых наградили почетными грамотами от имени командира соединения. В качестве болельщиков выступили российские военные, члены их семей, юнармейцы, воспитанники образовательных учреждений Кыргызстана и местные жители.

Это – уже второе спортивное событие за последнее время, инициированное авиабазой "Кант". Ему предшествовал турнир по мини-футболу, посвященный празднованию Дня России. В турнире за первенство поборолись семь команд – от самой базы и от государственных учреждений Кыргызстана. Несмотря на непогоду, сильный дождь и шквалистый ветер, все участники, распределенные на несколько групп, демонстрировали желание победить. В результате упорной борьбы финальный матч закончился со счетом 3:3. Для определения победителя судьи назначили серию пенальти, в которой точнее оказали представители городской мэрии.

По итогам турнира лучшие команды были награждены медалями, а победителям вручили кубок. Кроме того, отличившихся футболистов удостоили индивидуальных наград как лучшему игроку, нападающему, защитнику и вратарю

Российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.