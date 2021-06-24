Погода
$ 84.36 - 84.75
€ 99.47 - 100.97

В Бишкеке альтернатива маршруткам оказалась вполне комфортной (фото)

455  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двадцать второго июня на бишкекские улицы выехали первые автобусы японского производителя, собранные в Узбекистане. Корреспондент "ВБ" прокатился на одной из них, чтобы оценить уровень комфорта.

Не так давно столичный муниципалитет подписал меморандум о сотрудничестве с транспортной компанией "Эко пассажирские перевозки". Документ предполагал, что предпринимателям будут предоставлены маршруты, на которые они должны выпустить пассажирский транспорт. Причем перевозчики пообещали ни много, ни мало, а целую тысячу автобусов. И первая партия из 350 единиц должна прибыть в Бишкек уже этим летом.

Речь об автобусах японского производителя Isuzu, которые собираются в соседнем Узбекистане. Из себя они представляют машины длиной 6,9 метра, с двумя дверями и пассажировместимостью 38 человек (16 сидячих мест). Но, пожалуй, главной их изюминкой является мотор, который работает на газе. А это, как известно, экологичное топливо.

И вот первые 50 автобусов прибыли и 22 июня уже вышли на специально подготовленные для них пять маршрутов. Правда, все они работают на дизельном топливе. Но перевозчики заверили, что остальные будут на газе, как и обещалось.

Так, кольцевой маршрут № 10 идет из жилого массива "Ак-Ордо" по улицам Ахунбаева, 7 апреля, проспекту Чуй, Киевской и Чингиза Айтматова.

Маршрут № 11 также кольцевой, но едет в обратную 11-му сторону. При этом его конечной точкой является "Чон-Арык". А улицы практически те же самые – Ахунбаева, Чингиза Айтматова, Киевская, Тоголока Молдо, Чуй и 7 апреля.

Маршрут № 12 соединяет села Маевку и Кок-Жар, проходя по улицам Махатмы Ганди, Боталиева, Абдрахманова, Суеркулова, Юнусалиева, Сухэ-Батора, Каралаева и Токомбаева.

Маршрут № 13 едет от улицы Муромской до жилого массива "Кырман" по Чортекова, Гагарина, Кулиева, Московской, 7 апреля, Анкара.

И, наконец, по маршруту № 14 можно прокатиться из 12 микрорайона в жилмассив "Ак-Ордо". При этом автобус проедет по улицам Юнусалиева, Суеркулова, Ахунбаева, проспектам Айтматова и Чуй, Кулиева, Льва Толстого и Репина.

Еще один приятный момент - в течение недели новые машины будут перевозить пассажиров бесплатно. Это подарок горожанам от частной компании.

Мы специально проехались на одном из автобусов, который следовал по маршруту № 12. Поездка оставила приятные впечатления. Во-первых, высота потолка такая, что даже высокий человек в стоячем положении будет чувствовать себя комфортно. Во-вторых, салон оборудован удобными поручнями. В-третьих, расстояние между сиденьями даже больше, чем нужно. Длинноногим пассажирам не придется упираться коленями, как это происходит в бусиках. В-четвертых, сами сиденья, несмотря на то что имеют пластиковую основу, мягкие и приятные. В-пятых, большие панорамные окна открывают хороший обзор всем пассажирам, даже тем, кто едет стоя. В-шестых, все они открываются, позволяя уличному воздуху проникать внутрь. Задыхаться, как это происходит в нынешних, как их называют в народе, "скотовозках", не придется.

В общем, после бишкекских маршруток как глоток свежего воздуха. И не мудрено, ведь все новые машины собраны на заводе. А бусики – это по большей части грузовой транспорт, который в кустарных условиях был переделан под пассажирский. Ни нормальных поручней, ни удобных сидений, ни высокого потолка.

Можно с большой долей вероятности утверждать, что японские машины, собранные в Узбекистане, если их действительно завезут в обещанном количестве, вытеснят с рынка нынешние микроавтобусы. Либо заставят их владельцев пересмотреть свое откровенно пренебрежительное отношение к перевозкам пассажиров. Как минимум, выход на рынок новой фирмы лишает маршрутников возможности диктовать свои условия с помощью забастовок, как они делали это неоднократно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402626
Теги:
маршрутки, транспорт, Бишкек, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  