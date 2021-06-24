В Бишкеке альтернатива маршруткам оказалась вполне комфортной (фото)

Двадцать второго июня на бишкекские улицы выехали первые автобусы японского производителя, собранные в Узбекистане. Корреспондент "ВБ" прокатился на одной из них, чтобы оценить уровень комфорта.

Не так давно столичный муниципалитет подписал меморандум о сотрудничестве с транспортной компанией "Эко пассажирские перевозки". Документ предполагал, что предпринимателям будут предоставлены маршруты, на которые они должны выпустить пассажирский транспорт. Причем перевозчики пообещали ни много, ни мало, а целую тысячу автобусов. И первая партия из 350 единиц должна прибыть в Бишкек уже этим летом.

Речь об автобусах японского производителя Isuzu, которые собираются в соседнем Узбекистане. Из себя они представляют машины длиной 6,9 метра, с двумя дверями и пассажировместимостью 38 человек (16 сидячих мест). Но, пожалуй, главной их изюминкой является мотор, который работает на газе. А это, как известно, экологичное топливо.

И вот первые 50 автобусов прибыли и 22 июня уже вышли на специально подготовленные для них пять маршрутов. Правда, все они работают на дизельном топливе. Но перевозчики заверили, что остальные будут на газе, как и обещалось.

Так, кольцевой маршрут № 10 идет из жилого массива "Ак-Ордо" по улицам Ахунбаева, 7 апреля, проспекту Чуй, Киевской и Чингиза Айтматова.

Маршрут № 11 также кольцевой, но едет в обратную 11-му сторону. При этом его конечной точкой является "Чон-Арык". А улицы практически те же самые – Ахунбаева, Чингиза Айтматова, Киевская, Тоголока Молдо, Чуй и 7 апреля.

Маршрут № 12 соединяет села Маевку и Кок-Жар, проходя по улицам Махатмы Ганди, Боталиева, Абдрахманова, Суеркулова, Юнусалиева, Сухэ-Батора, Каралаева и Токомбаева.

Маршрут № 13 едет от улицы Муромской до жилого массива "Кырман" по Чортекова, Гагарина, Кулиева, Московской, 7 апреля, Анкара.

И, наконец, по маршруту № 14 можно прокатиться из 12 микрорайона в жилмассив "Ак-Ордо". При этом автобус проедет по улицам Юнусалиева, Суеркулова, Ахунбаева, проспектам Айтматова и Чуй, Кулиева, Льва Толстого и Репина.

Еще один приятный момент - в течение недели новые машины будут перевозить пассажиров бесплатно. Это подарок горожанам от частной компании.

Мы специально проехались на одном из автобусов, который следовал по маршруту № 12. Поездка оставила приятные впечатления. Во-первых, высота потолка такая, что даже высокий человек в стоячем положении будет чувствовать себя комфортно. Во-вторых, салон оборудован удобными поручнями. В-третьих, расстояние между сиденьями даже больше, чем нужно. Длинноногим пассажирам не придется упираться коленями, как это происходит в бусиках. В-четвертых, сами сиденья, несмотря на то что имеют пластиковую основу, мягкие и приятные. В-пятых, большие панорамные окна открывают хороший обзор всем пассажирам, даже тем, кто едет стоя. В-шестых, все они открываются, позволяя уличному воздуху проникать внутрь. Задыхаться, как это происходит в нынешних, как их называют в народе, "скотовозках", не придется.

В общем, после бишкекских маршруток как глоток свежего воздуха. И не мудрено, ведь все новые машины собраны на заводе. А бусики – это по большей части грузовой транспорт, который в кустарных условиях был переделан под пассажирский. Ни нормальных поручней, ни удобных сидений, ни высокого потолка.

Можно с большой долей вероятности утверждать, что японские машины, собранные в Узбекистане, если их действительно завезут в обещанном количестве, вытеснят с рынка нынешние микроавтобусы. Либо заставят их владельцев пересмотреть свое откровенно пренебрежительное отношение к перевозкам пассажиров. Как минимум, выход на рынок новой фирмы лишает маршрутников возможности диктовать свои условия с помощью забастовок, как они делали это неоднократно.