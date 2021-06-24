Погода
$ 84.36 - 84.75
€ 99.47 - 100.97

Спорткомплекс в Баткенской области хотят построить турецкие предприниматели

180  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Турецкие предприниматели хотят построить спортивный комплекс в качестве социальной помощи жителям Баткенской области. Об этом говорилось на встрече министра инвестиций КР с предпринимателями из Турции, сообщается на странице Министерства инвестиций КР в Facebook.

Также в ходе встречи стороны договорились, что совместно реализуют проекты в сфере переработки шерсти, спортивного комплекса, культурных объектов, а также проекты в сфере переработки твердых отходов.

В свою очередь Алмамбет Шыкмаматов рассказал турецкой стороне о процедурах предоставления земельного участка для иностранных инвесторов.

Добавим, что стороны планируют выезд на осмотр объектов с целью дальнейшей реализации совместных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402629
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Баткенская область, Турция, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  