Спорткомплекс в Баткенской области хотят построить турецкие предприниматели

Турецкие предприниматели хотят построить спортивный комплекс в качестве социальной помощи жителям Баткенской области. Об этом говорилось на встрече министра инвестиций КР с предпринимателями из Турции, сообщается на странице Министерства инвестиций КР в Facebook.

Также в ходе встречи стороны договорились, что совместно реализуют проекты в сфере переработки шерсти, спортивного комплекса, культурных объектов, а также проекты в сфере переработки твердых отходов.

В свою очередь Алмамбет Шыкмаматов рассказал турецкой стороне о процедурах предоставления земельного участка для иностранных инвесторов.

Добавим, что стороны планируют выезд на осмотр объектов с целью дальнейшей реализации совместных проектов.