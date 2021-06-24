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В июне на содержание парламента выделят почти 41 миллион сомов

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- ВБ
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В июне на содержание парламента из республиканского бюджета выделят 40 миллиона 750 тысячи сомов. Об этом сообщается в документах Министерства экономики и финансов Кыргызстана.

Кроме того, чуть более 7 миллионов сомов составят расходы управления делами ЖК, 3,2 млн сомов гаража управделами ЖК и 2,5 млн сомов резервного фонда председателя парламента.

Таким образом, общий объем расходов на парламент оценивается в 53,5 миллиона сомов.

Добавим, что в январе - марте на содержание ЖК потратили 151 миллион 737 тысячи сомов, из них 111 миллионов 737 тысячи сомов - заработная плата.


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URL: https://www.vb.kg/402630
Теги:
Министерство финансов, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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