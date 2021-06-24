"NE ON" Нурбека Кадыркулова представит КР на фестивале этномоды в России

Авангардная коллекция молодого кыргызского дизайнера Нурбека Кадыркулова "NE ON" будет представлять Кыргызстан на Международном балтийском фестивале этнической моды (International Baltic Ethnic Fashion Festival).

Фестиваль в культурной столице России состоится в рамках Недели Моды Белых Ночей (White Nights Fashion Week). Она уже проходит в Санкт-Петербурге. "Мы сделаем белые ночи цветными!" – таков лозунг события, которое вот уже несколько лет подряд проводит проект IBEFF Etnomoda. Проект – международный. Посвящен он моде и искусству, в котором этника представлена в современном костюме, изобразительном и прикладном искусстве.

Наш талантливый соотечественник станет участником онлайн конкурса. Он состоится 15 июля. Показ коллекций будет транслироваться на большом экране в Культурном центре Санкт-Петербурга на улице Смолячкова. Конкурсанты, находящиеся за пределами города, смогут общаться с членами жюри и друг с другом на платформе Zoom в режиме реального времени.

Нашу республику представляет выпускник Института Инновационных Профессий КГУСТА имени Исанова. Нурбек Кадыркулов закончил этот вуз в 2020 году. Молодой человек занимался под руководством и. о. доцента Ирины Ильюшенко, изучал дизайн одежды.

Во время учебы Нурбек Кадыркулов был моделью и на себе испытал, насколько важно, чтобы одежда была не только красивой, но и комфортной, а также многофункциональной. При создании коллекции "NE ON" молодой дизайнер как раз и руководствовался этими идеями. Его герой – это житель мегаполиса, современный, креативный, занятой человек, который хочет быть свободным, как птица, и все успевать.

Для коллекции "NE ON" Нурбек создавал вещи-гибриды. Это легкие и удобные плащи-пончо и анорак-пончо. Они двусторонние и многофункциональные за счет трансформации. Каждое изделие может видоизмениться восемь раз, то есть возможны восемь новых его вариантов.

Кроме того, вещи безразмерны. Их можно использовать и как одежду, и как одеяло. Комбинезоны и куртки сшиты из комфортного и теплого натурального льна. В дизайне Нурбек применил декоративные швы и полосы, напоминающие городские дороги, а также дополнительные стеганные детали для формирования силуэта и защитных функций отдельных частей тела.

Интересно, что в коллекции сочетаются и натуральные материалы и защитные - синтетические, а также флуоресцентные неоновые краски, отражающиеся в темноте. Человек в такой вещи хорошо виден на оживленной трассе ночного города. Но при желании он может перестегнуть детали плаща, спрятав принт, и стать невидимым. По замыслу дизайнера, ручная роспись и двусторонность вещей должна художественно отражать динамику мегаполиса – его день и ночь.

Ранее Нурбек Кадыркулов уже занимал второе место в Нью-Йорке на International Fashion Digital Week 2020, завоевал Гран-при Eco Fashion Kyrgyzstan 2021, принял участие в показе коллекции дизайнеров проекта "Вместе" Союза дизайнеров Кыргызской Республики.

Фотографии предоставлены Нурбеком Кадыркуловым.