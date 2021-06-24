Трудоустройству в странах ЕАЭС поможет новое мобильное приложение

С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ". Она создана с целью облегчения поиска работы в странах Союза и создания лучших условий для перемещения рабочей силы в пределах Союза, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Как прокомментировал "Российской газете" заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, благодаря новому ресурсу граждане государств - членов ЕАЭС смогут свободно выбирать работу, видеть, какие вакансии есть в других странах или у себя дома, а работодатели - публиковать эти вакансии.

"Но мы пошли дальше и здесь являемся локомотивом для других стран ЕАЭС, - рассказал Оверчук, подразумевая Россию. - Поставили задачу сделать такую цифровую платформу и удобное мобильное приложение, которые позволят отразить клиентский путь человека, решившего переехать и работать в нашей стране. Планируем, что в начале 2022 года эта система начнет приносить пользу людям. Также ожидаем, что своим примером подтолкнем другие государства - члены ЕАЭС к цифровизации аналогичных клиентских путей в своих странах".

"Цифровые технологии, - продолжает Оверчук, - позволяют убрать посредников из процесса, чтобы не было сюрпризов, когда человек приезжает и отдает свой паспорт на пограничном контроле, а ему говорят: "Извините, вам въезд в страну ограничен". Мы собираемся сделать так, чтобы приложение позволяло человеку, не покидая своей страны, понять, ограничен для него въезд в страну или нет".

Новое приложение, отмечает вице-премьер РФ, будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда России, но и к другим информационным ресурсам, содержащим сведения о вакансиях на всем пространстве ЕАЭС. И поможет человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда. При этом со временем предусматривается сделать так, чтобы эти электронные документы признавались. Если, условно говоря, на улице остановили и спрашивают документы, человек может всегда показать телефон и сказать: "Я здесь нахожусь легально".

"Как всегда, при разработке любого цифрового решения мы ставим в центр потребности человека и уже от этого выстраиваем его клиентский путь, который реализуется в привычной для всех нас среде мобильного приложения. Человек всегда ищет, где лучше, и если появляется возможность улучшить условия работы, то проблем у него возникать не должно. Если человек поменял работу, то на новом месте он начинает получать зарплату и платить налоги. Это должно быть известно соответствующим компетентным органам в результате межведомственного информационного обмена, а не потому, что человеку пришлось куда-то идти, стоять в очереди и писать заявление. Если уехал домой, то тоже будет понятно, что он выбыл. Все должно быть прозрачно и удобно для людей, в первую очередь для граждан государств - членов ЕАЭС. Ведь именно для этого и создавался наш Союз", -подчеркивает Алексей Оверчук.