Российские военные отправятся на учение в Кыргызстан

Более 300 российских военнослужащих примут участие в учении ОДКБ "Рубеж-2021" в Кыргызстане. Оно будет организовано совместно с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

Как отмечается, учение пройдет в сентябре на базе учебного центра "Эдельвейс". Основу российского воинского контингента составит подразделение горной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Республике Тыва.

По замыслу мероприятия, участники отработают подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, на состоявшихся недавно в Бишкеке штабных переговорах с участием представителей оборонных ведомств государств – членов этой организации был обсужден замысел учения, согласованы план практических действий контингентов, порядок их прибытия и размещения, вопросы всестороннего обеспечения, проведена рекогносцировка местности. "Рубеж-2021" организуется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР) предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств-партнеров, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций. Общая численность – около 5 тысяч человек.

В состав национальных формирований (контингентов) КСБР страны ОДКБ Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что в летний период обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021".