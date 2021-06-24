Солтонбекова: В КР в шестидесяти приемных семьях воспитывают 121 ребенка

На сегодняшний день в шестидесяти приемных семьях воспитывают 121 ребенка. Об этом сказала первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова во время итоговой конференции совместного проекта "Создание благоприятной семейной среды для детей в КР".

По ее словам, в ходе реализации плана действий по реформированию системы детских учреждений интернатного типа развивается институт приемных семей.

"Проводится большая работа по возвращению детей в родственные и приемные семьи. Приемные семьи являются альтернативой детским учреждениям интернатного типа при воспитании детей, оказавшихся без попечения родителей. Содержание и воспитание детей в приемных семьях ежемесячно финансируется государством. Также из числа сотрудников министерства были обучены национальные тренеры. Скоро наши сертифицированные социальные работники уже начнут обучать других тренеров по подготовке приемных родителей по всей республике. Заработная плата и другие расходы тренеров предусмотрены", - пояснила она.

Она также отметила, что в рамках совместного проекта "Создание благоприятной семейной среды для детей в КР" оптимизацией было охвачено три детских учреждения интернатного типа в Чуйской области: Краснореченская, Дмитриевские специальные общеобразовательные школы-интернаты и Военно-Антоновский детский дом. Дмитриевская вспомогательная спецшкола - интернат для детей с инвалидностью была закрыта в этом году, по словам Солтонбековой все дети были возвращены в семьи и обучаются в школах по месту жительства.

Также были созданы социальные службы по поддержке семьи и детей в трудной жизненной ситуации и по развитию семейных форм воспитания - приемные семьи. Открыт центр помощи семье и детям в селе Сокулук, который предоставляет комплексный пакет услуг, направленных на решение широкого круга социальных проблем, с которыми сталкиваются семьи и дети из группы риска.