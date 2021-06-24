Лидер партии "Ишеним" выдал удостоверения кандидатам в депутаты

Сегодня, 24 июня, в Бишкеке было проведено собрание политической партии "Ишеним", на котором была обсуждена программа партии и дальнейшие планы по работе.

Кроме этого, на мероприятии лидер политической партии "Ишеним" Азамат Дороев выдал удостоверения всем кандидатам в депутаты.

Партия "Ишеним" выдвинула своих кандидатов на выборы в Бишкекский городской кенеш. Выборы пройдут 11 июля. Выбирай партию "Ишеним" №8. Надежные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".