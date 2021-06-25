Новый штамм коронавируса "дельта-плюс" выявлен в 5 странах

В России пока нет заболевших штаммом коронавируса "дельта плюс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА новости.

"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "дельта плюс", но я хочу сказать, что штамм "дельта плюс" сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии", - сказала она журналистам.

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в стране в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.

Этот штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, закрыли; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.