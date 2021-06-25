Найдена еще одна уникальная фотография Пишпека. Об этом редакции VB.KG сообщил ветеран-геолог Владимир Петров.

- Это - фотография из коллекции замечательного ташкентского краеведа Бориса Анатольевича Голендера. Улица города Пишпека с фонарным столбом посередине, зелеными насаждениями с левой стороны и домом зажиточного горожанина с правой. Тупик в конце улицы и горы на горизонте - значит, фотография сделана в южную сторону. Тупиковых улиц в то время в городе не было. Это сейчас понастроили тупиков - не пройти, не проехать. Однако, на плане города 1906 года есть один тупик: улица Бульварная (Эркиндик) выше Ташкентской (Жибек Жолу) упирается в ограду и строения Никольской церкви. И заросли слева на старинной фотографии – подтверждают, что это – старинная пишпекская Бульварная улица, или как ее иногда называли, "Бульварная аллея", - сказал он.

Еще Владимир Галицкий (1925-2004), автор фундаментальной книги "История города Пишпека, 1878-1917" описывал именно этот снимок, который писал, что в Пишпеке как раз примерно в 1911 году вечерами зажигались немногие керосинно-калильные фонари "Люкс"". Судя по всему, один из этих немногих "люксовых фонарей" и запечатлен на найденной Петровым фотографии.

Интересно, что тогда ежегодно на городское освещение в Пишпеке выделялась большая по тем временам сумма, около 2 тысяч рублей. Это из примерно 60-тысячных всех городских расходов.

Галицкий и Петров нашли в архивных документах интересные сведения. Конец ХIX и начало ХХ веков характеризуются большим благоустройством Пишпека и строительством на городских усадьбах значительных по размеру домов, иногда в полтора и два этажа. Принадлежали эти дома знатным и богатым пишпекцам – русским и кыргызам, дунганам и узбекам, татарам и уйгурам, евреям и немцам.

Как отмечает Петров, дома стояли на высоких каменных фундаментах из булыжника или тесаного камня, выше - кирпичный цоколь полуподвала или первого этажа с узорчатым декором кирпичной кладки. Стены верхних этажей каркасно-деревянные или срубовые. В одноэтажных домах стены могли быть саманными или глиняными. Количество комнат определялось достатком горожанина, но чаще дома были трехкомнатными, с сенями посередине, из которых отдельные входы вели в кухню, жилую комнату и гостевую.

Выступающая в один или несколько рядов кирпичная кладка образовывала наличники. Обычно в таких окнах вместо наружных ставней были внутренние дощатые щиты. Над деревянными крылечками парадного входа свисали металлические ажурные навесы.

Изящная кованая занавесь часто включала в орнамент характерные кыргызские мотивы. Мастера железных дел прикладывали свое умение, украшая нарядными навершиями фронтоны домов, воронки водосточных труб, дымники.

- Глухие двухстворчатые ворота старинных пишпекских усадеб завершались двухскатными крышами или арочными перекрытиями. Ворота также могли быть столбовыми с узорчатой кирпичной кладкой и с массивными окованными железом створками, - отмечает летописец Пишпека и первооткрыватель множества фотографий Владимир Петров.

Еще интересно, что сегодня на этом запечатленном на старинной фотографии пересечения нынешних проспекта Эркиндик и улицы Баетова стоит двухэтажный дом с несколькими квартирами 1936 года постройки. И с уникальной для нашей столицы мемориально-топонимической доской о том, что в 1948 году решением Фрунзенского горисполкома улица Аламединская была переименована в честь народного кыргызского акына Мусы Баетова.

Подробности читайте в газете Вечерний Бишкек за пятницу, 25 июня.