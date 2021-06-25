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В Красноярске организуют кинопоказы по произведениям Айтматова

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- Евгений Денисенко
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Вечер, посвященный творческому наследию Чингиза Айтматова, прошел в Красноярске. В рамках этого мероприятия состоялся показ фильма "Первый учитель", снятого по одноименной повести народного писателя Кыргызстана.

Мероприятие было организовано канцелярией посольства Кыргызстана в Красноярске совместно с городским Домом кино и с музеем-усадьбой Василия Сурикова. Участие в нем приняли представители администрации губернатора Красноярского края, региональной общественной организации "Кыргызская национально-культурная автономия", муфтията Красноярска, местной кыргызской диаспоры, жители города. Их вниманию была также предложена фотовыставка о творческом пути Чингиза Айьматова

Собравшимся рассказали о жизни и творчестве классика мировой литературы, об экранизации многих его произведений. Одна из них – картина "Первый учитель", снятая в 1965 года киностудиями "Мосфильм" и "Киргизфильм". Эта работа стала первым полнометражным фильмом известного режиссера Андрея Кончаловского.

"Фильм о бывшем красноармейце, киргизском учителе Дюйшене, который по комсомольской путевке приезжает работать в далекий аул. И увлекает за собой учеников, которые любят его за честность, справедливость и готовность помочь каждому", - отмечалось перед началом показа.

В ходе вечера отдали дань памяти и великому русскому художнику Василию Сурикову. "В настоящее время на территории нашего региона проживают порядка 150 национальностей, среди которых переселенцы, мигранты и коренные народы. Один из первых художников, который переосмыслил культурную значимость этносов, был Василий Суриков. Через свою живопись мастер показал, что каждый "может внести свой вклад в развитие общества и культурного разнообразия", - рассказали представители Дома кино.

Состоявшееся мероприятие, посвященное айтматовскому кинематографу, – уже не первое в нынешнем году, организуемое здесь. Ранее зрители смогли посмотреть картину "Бег иноходца", созданную по мотивам повести Айтматова "Прощай, Гюльсары!". В планах – другие кинопоказы такого рода.


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URL: https://www.vb.kg/402673
Теги:
Россия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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