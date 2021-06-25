В Ташкенте начали штрафовать пьяных велосипедистов. В ГУВД столицы Узбекистана сообщили сразу у четырех подобных инцидентах за один день.

"23 июня на улице Янги Сергели в Сергелийском районе сотрудник дорожно-патрульной службы УБДД остановил велосипедиста – Зината 1983 года рождения. В ходе проверки было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в правоохранительном ведомстве.

В тот же день инспекторы ДПС, несущие службу на улице Зиёлилар в Мирзо-Улугбекском районе, обратили внимание на велосипедиста, особенности движения которого создавали помеху другим участникам дорожного движения. Им оказался Андрей 1974 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее на проспекте Мустакиллик сотрудниками ГУВД был замечен Анри 1970 года рождения, который также счёл допустимым выехать на проезжую часть на велосипеде после распития спиртных напитков.

На улице Фаргона Йули в Яшнабадском районе инспекторы ДПС оказались обеспокоены опасной ездой ещё одного велосипедиста. Им оказался Юрий 1980 года рождения, который также, как и вышеназванные мужчины оказался нетрезв.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Работа в данном направлении, заявили в ГУВД, продолжается.

"Уважаемые велосипедисты! Сделав выбор в пользу кружки пива, откажитесь в этот день от управления велосипедом. В ином случае вы не только нарушаете правила дорожного движения и рискуете быть оштрафованы, но и существенно повышаете шансы стать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, потерять здоровье и даже жизнь", – подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

Источник: Podrobno.uz