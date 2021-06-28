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Эрик Ирискулбеков: Проект детальной планировки уменьшил зеленые территории

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- Айжан Мамбеталиева
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По словам юриста, адвоката и гражданского активиста Эрика Ирискулбекова сейчас на одного горожанина приходится всего 4 квадратных метра зеленой территории, что мало. Хотя в соответствии с генеральным планом города, планировалось, что зеленая территория на одного человека будет увеличена до 22 квадратных метров.

С учетом роста строительства в Бишкеке большую часть зеленых территорий горожане потеряли из-за застройки их многоэтажными зданиями.

Кроме того, по словам Ирискулбекова проект детальной планировки который был утвержден Бишкекским городским кенешем 25 декабря 2019 года не проходил общественные слушания и был принят в нарушении действующего законодательства. Также не было проведено правовой, антикоррупционной, правозащитной, экологической и других видов экспертиз.

"Активисты Бишкека обратились в Административный суд на данное постановление и в начале этого года суд признал его недействительным. Поскольку на разработку этого плана уже были потрачены средства налогоплательщиков, я обратился в Бишкекскую городскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных лиц. Было начато досудебное производство, его передали в городское управление ГКНБ. Но Управление капитального строительства сейчас подает апелляционную жалобу на принятое решение суда", - отметил Ирискулбеков.

Он просит председателя ГКНБ Камчыбека Ташиеву взять это дело под личный контроль и довести его до логического завершения.


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URL: https://www.vb.kg/402683
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, суд, адвокат
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