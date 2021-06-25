Погода
$ 84.37 - 84.72
€ 99.47 - 100.97

"Кумтор" восстановил 90% внутренних IT-систем, заблокированных канадцами

272  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сегодняшний день силами IT-отдела Компании восстановлено 90% внутренних IT-систем, остальные 10% будут восстановлены в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте КГК в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления.

Как уточняется, в середине мая 2021 года со стороны "Центерра Голд Инк." осуществлены действия по блокированию доступа сотрудников компании к глобальным информационным системам и сервисам.

- В связи с подобными действиями возникла угроза ключевым системам безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике "Кумтор", а также были существенным образом нарушены права сотрудников Компании и нормы законодательства КР. Тем не менее персонал Компании с пониманием отнёсся к введению временного внешнего управления и продолжил исполнять трудовые обязанности, в том числе по обеспечению бесперебойной работы рудника "Кумтор" и функционированию всех подразделений, - говорится в информации КГК.

Напомним, 17 мая 2021 года распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики в ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) было введено временное внешнее управление. В этот же день, 17 мая 2021 года, распоряжением Председателя Кабинета министров КР на должность временного внешнего управляющего КГК (далее - Компания) назначен Тенгиз Болтурук.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402684
Теги:
инвестиции, Интернет, Кыргызстан, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  