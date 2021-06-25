"Кумтор" восстановил 90% внутренних IT-систем, заблокированных канадцами

На сегодняшний день силами IT-отдела Компании восстановлено 90% внутренних IT-систем, остальные 10% будут восстановлены в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте КГК в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления.

Как уточняется, в середине мая 2021 года со стороны "Центерра Голд Инк." осуществлены действия по блокированию доступа сотрудников компании к глобальным информационным системам и сервисам.

- В связи с подобными действиями возникла угроза ключевым системам безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике "Кумтор", а также были существенным образом нарушены права сотрудников Компании и нормы законодательства КР. Тем не менее персонал Компании с пониманием отнёсся к введению временного внешнего управления и продолжил исполнять трудовые обязанности, в том числе по обеспечению бесперебойной работы рудника "Кумтор" и функционированию всех подразделений, - говорится в информации КГК.

Напомним, 17 мая 2021 года распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики в ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) было введено временное внешнее управление. В этот же день, 17 мая 2021 года, распоряжением Председателя Кабинета министров КР на должность временного внешнего управляющего КГК (далее - Компания) назначен Тенгиз Болтурук.