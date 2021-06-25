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Приоритет на Иссык-Куль. "Кумтор" разрабатывает социальную программу для КР

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- Виктория Гунгер
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Компания планирует приступить к разработке новой долгосрочной программы, направленной на реализацию социально-экономических и благотворительных мероприятий по всей стране. Активная поддержка проектов развития в Иссык-Кульской области остаётся приоритетным направлением политики компании. Об этом сообщается на официальном сайте КГК в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления.

Как отмечается, для обеспечения рационального использования и эффективного управления средствами Фонда развития Иссык-Кульской области, компания предлагает введение новых правил при управлении и организации принципов финансирования.

- Упор делается на обеспечении контрольных функций и прозрачности распределения средств для финансирования приоритетных отраслей экономики региона. Также предлагается сократить количество членов Наблюдательного совета Фонда и включить в него представителей Компании. Кроме того, компания готова на регулярной основе оказывать Фонду консалтинговую помощь в подборе проектов для финансирования и в остальной деятельности, - подчеркивается в отчете.

Напомним, 17 мая 2021 года распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики в ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) было введено временное внешнее управление. В этот же день, 17 мая 2021 года, распоряжением Председателя Кабинета министров КР на должность временного внешнего управляющего КГК назначен Тенгиз Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/402687
Теги:
Иссык-Кульская область, социальная защита, Кыргызстан, деньги, Кумтор
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