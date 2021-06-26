В РФ предложили восполнить нехватку рабочих на стройках пенсионерами

Привлечь неработающих пенсионеров в строительную отрасль – с таким предложением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он заявил в ходе семинара-совещания по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития.

"В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров. Я могу по своему опыту сказать, что, когда нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые в том числе уже были на пенсии, знали, как нужно делать",- цитируют российские СМИ вице-премьера.

В аппарате Хуснуллина РИА Новости уточнили, что привлечение пенсионеров обсуждают лишь по отдельным видам строительных работ, на добровольной основе и только там, где не требуется физическая активность.

Идею Хуснуллина уже поддержали в Российском Союзе пенсионеров. Его глава Валерий Рязанский в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил высокий уровень безработицы среди данной категории граждан и связал это с ее с ее невостребованностью на рынке труда. По словам Рязанского, среди пенсионеров много тех, чей возраст не превышает 50 лет, и они могли бы работать на разных специальностях: "Люди на сегодняшний день стареют значительно медленнее, и многие способны предложить себя государству".

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.

Отсутствие иностранных рабочих из-за пандемии, по словам виц-премьера, сейчас является основной проблемой российской строительной отрасли. "Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики, то есть мы просто развиваться не будем", - заявлял Хуснуллин. И отмечал, что до 2024 года для работы в данной отрасли нужно привлечь около пяти миллионов иностранных специалистов разного уровня квалификации, в частности из стран Евразийского экономического союза.