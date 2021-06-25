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"Кумтор" взял курс на поддержку молодежи Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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Компания отныне будет уделять большое внимание программам поддержки молодежи, создавая благоприятные условия для выявления и поощрения талантливой молодежи, получения ценного международного опыта с использованием передовых технологий. Об этом сообщается на официальном сайте КГК в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления.

Как уточняется, 22-24 июня 2021 года 19 молодых специалистов из различных отделов компании приняли участие в Международной выставке технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan, которое прошло в городе Караганда Республики Казахстан.

- По итогам поездки участники представят свои предложения по решению различных производственно-экономических задач компании, а лучшие проекты будут рекомендованы к внедрению в производство на объектах "Кумтора". Также в целях обеспечения резерва кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки, предоставления молодёжи практического опыта работы и для выявления и развития талантов, в июне 2021 года было объявлено о возобновлении и расширении программы летней практики для студентов третьих и четвертых курсов ВУЗов КР. Компания ведет отбор студентов по различным направлениям, которые определяются исходя из производственных целей. Дополнительно увеличили количество стажеров по различным специальностям, - подчеркивается в отчете КГК.

В компании обратили внимание на то, что для недопущения приостановки деятельности рудника "Кумтор", а также в связи с тяжелой экономической ситуацией в Кыргызской Республике, Администрация Президента, Кабинет Министров, другие государственные органы, ОАО "Кыргызалтын" оказывают необходимое содействие.

Напомним, 17 мая 2021 года распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики в ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) было введено временное внешнее управление. В этот же день, 17 мая 2021 года, распоряжением Председателя Кабинета министров КР на должность временного внешнего управляющего КГК назначен Тенгиз Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/402689
Теги:
Кумтор, молодежь, Кыргызстан, деньги
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