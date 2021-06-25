Акция! VIP-номера бесплатно – в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине

В честь открытия нового фирменного салона MegaCom в городе Кемине мобильный оператор объявляет о проведении акции!

При обращении в новый офис, расположенный по адресу: Чуйская область, город Кемин, ул. Советская, 4А (торговый центр "Насип"), абонентам предоставляется скидка до 100% на номера категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифного плана "Интернет" .

Как воспользоваться скидкой?

Серебряный номер можно получить со скидкой 100% (стоимость – 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно". Скидка 100% (стоимость – 0 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно". Номер категории "Платина" со скидкой 80% (стоимость – 1500 сомов) можно приобрести при подключении к пакетам "Интернет Безлимит" или "Все Безлимитно".

Акция стартует 23 июня и продлится до 23 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана "Интернет" читайте на официальном сайте компании.