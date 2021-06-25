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Посольство КР в Южной Корее участвует в туристической выставке

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- Айжан Мамбеталиева
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С 24 по 27 июня в Сеуле проходит международная туристическая выставка "Seoul International Tourism Fair 2021" (SITIF 2021), в рамках которой посольство нашей страны в Республике Корея презентует Кыргызстан.

Вчера, 24 июня, состоялась торжественная церемония открытия выставки, где наряду с официальными лицами Южной Кореи и послами иностранных государств, приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана Динара Кемелова.

В этот раз из-за карантинных правил Южной Кореи кыргызские туроператоры не смогли принять участие на выставке, (за исключением Travel Land, направившего местного представителя). При содействии Департамента туризма КР и Кыргызской ассоциации туроператоров были доставлены раздаточные материалы отечественных туроператоров в Южную Корею (Travel Experts, Ak-Sai Travel, Travel Land).

Сотрудники посольства совместно с кыргызскими студентами установили национальную юрту, которая стала украшением фестиваля.

В рамках презентации нашей страны проводится демонстрация видеороликов о туристическом потенциале Кыргызстана, распространяются буклеты туристических агентств, с помощью VR-очков гостям предлагается ознакомиться с нашей республикой в виртуальном режиме, а также предоставляется информация о красивой природе и богатой культуре кыргызского народа. А на фоне юрты гостям предлагается сделать памятное фото.

Помимо этого, в рамках данной выставки посольство Кыргызстана презентует экспортный потенциал, выставлены войлочные изделия отечественных ремесленников, а также экологически чистая продукция: кыргызский белый мёд и шоколад, поставляемая в Корею NAG Group.

К слову, выставка SITIF является одной из крупных международных туристских выставок Азиатского региона, которая проводится в г.Сеул на ежегодной основе, на которой собираются туроператоры и турагентства со всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/402691
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