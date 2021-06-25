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ОБСЕ передал медслужбе ГСИН машину скорой помощи

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- ВБ
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Сегодня, 25 июня Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал спецмашину скорой помощи в медицинскую службу ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественная передача спецавтомобиля проходила с участием председателя ГСИН генерал-майора внутренней службы Аската Эгембердиева, главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексея Рогова и медицинских работников УИС.

Алексей Рогов выразил надежду на то, что машина скорой помощи поможет укрепить усилия ГСИН в области обеспечения безопасности и оказания неотложной медицинской помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу в период исполнения наказаний, в соответствие с международными стандартами в области прав человека.

Передача технической помощи была проведена в рамках проекта в области реформирования пенитенциарной системы в рамках заключенного Плана мероприятий на 2021 год. Спецмашина скорой помощи соответствует со всеми современными требованиями и стандартами.


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URL: https://www.vb.kg/402694
Теги:
ГСИН, ОБСЕ, Кыргызстан, коронавирус
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