ОБСЕ передал медслужбе ГСИН машину скорой помощи

Сегодня, 25 июня Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал спецмашину скорой помощи в медицинскую службу ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественная передача спецавтомобиля проходила с участием председателя ГСИН генерал-майора внутренней службы Аската Эгембердиева, главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексея Рогова и медицинских работников УИС.

Алексей Рогов выразил надежду на то, что машина скорой помощи поможет укрепить усилия ГСИН в области обеспечения безопасности и оказания неотложной медицинской помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу в период исполнения наказаний, в соответствие с международными стандартами в области прав человека.

Передача технической помощи была проведена в рамках проекта в области реформирования пенитенциарной системы в рамках заключенного Плана мероприятий на 2021 год. Спецмашина скорой помощи соответствует со всеми современными требованиями и стандартами.