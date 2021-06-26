Погода
$ 84.36 - 84.74
€ 100.35 - 101.72

В России призвали вакцинировать всех взрослых

303  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны от коронавируса – с таким призывом вышли на кабинет министров РФ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Они, как сообщают СМИ, призвали пойти на такую меру "в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора за исключением сограждан, имеющих противопоказания к прививке от COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня экономики и рынка труда".

"Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения - один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране", - говорится в тексте заявления, размещенного на официальном сайте ФНПР.

"На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По ее словам, обязательная вакцинация для групп риска с 28 июня будет введена еще в восьми субъектах страны.

Ранее главный санитарный врач столицы обязала работодателей в Москве вакцинировать 60 процентов работников, занятых в таких отраслях, как сфера торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, под обязательную вакцинацию подпадали организации транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также курьеры. Кроме того, речь идет об организациях, работающих в сфере культуры и досуга, в том числе детского, спорта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах и др.

Аналогичные требования в отношении работников отдельных сфер услуг также были введены в Московской, Калининградской областях, Краснодарском крае и других регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402701
Теги:
вакцина, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  