В России призвали вакцинировать всех взрослых

Принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны от коронавируса – с таким призывом вышли на кабинет министров РФ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Они, как сообщают СМИ, призвали пойти на такую меру "в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора за исключением сограждан, имеющих противопоказания к прививке от COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня экономики и рынка труда".

"Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения - один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране", - говорится в тексте заявления, размещенного на официальном сайте ФНПР.

"На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По ее словам, обязательная вакцинация для групп риска с 28 июня будет введена еще в восьми субъектах страны.

Ранее главный санитарный врач столицы обязала работодателей в Москве вакцинировать 60 процентов работников, занятых в таких отраслях, как сфера торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, под обязательную вакцинацию подпадали организации транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также курьеры. Кроме того, речь идет об организациях, работающих в сфере культуры и досуга, в том числе детского, спорта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах и др.

Аналогичные требования в отношении работников отдельных сфер услуг также были введены в Московской, Калининградской областях, Краснодарском крае и других регионах.