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Муфтием Кыргызстана избран Замир Ракиев

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане с третьей попытки избран новый глава ДУМК.

Сегодня, 26 июня, на съезде мусульман страны состоялись выборы муфтия, им стал Замир Ракиев. Его кандидатура была избрана единогласно.

На должность главы ДУМК претендовали девять человек - Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шукур Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев, Шакир Маматов, Сайдамир Джейналиев и Замир Ракиев.

Замир Ракиев родился 15 февраля 1978 года в селе Шамшы Кочкорского района. С 2017 по 2020 год был заместителем муфтия Кыргызстана. С 2020 года - казы Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/402712
Теги:
выборы, ДУМК, Кыргызстан
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