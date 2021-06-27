Российские военные в Кыргызстане провели мероприятия для детей

Выпускникам школы Министерства обороны РФ, расположенной на территории российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане, вручили аттестаты о среднем общем образовании. Торжественная церемония прошла в клубе "Канта", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база.

Как отмечается, в текущем году данное образовательное учреждение окончили десять ребят, двое из них - с отличием. С получением среднего общего образования ребят поздравили командир объединенной базы полковник Александр Ларин и настоятель храма святого Александра Невского иерей Александр Аношкин. Завершилось памятное событие праздничным концертом.

В эти же дни военнослужащие из состава пожарной команды "Канта" провели занятие по пожарной безопасности с воспитанниками детского сада "Умут", расположенного в городе Кант. Огнеборцы прибыли на пожарной машине и развернули во дворе детсада выставку специального оборудования. Ребятишкам рассказали, как нужно вести себя при обнаружении возгорания, продемонстрировали работу огнетушителей, снаряжение пожарных, пожарные гидранты, защитные костюмы. Желающие смогли посидеть в самой машине.

Немного ранее еще одна выставка - вооружения и военной техники – была организована для кыргызстанских школьников. На военном аэродроме "Канта" юные гости увидели современные образцы стрелкового оружия, средств связи, класс подготовки авиационных спасателей, вертолеты Ми-8МТВ5 и самолеты Су-25, автомобили военной автоинспекции. Летчики рассказали ученикам об особенностях работы авиационной техники и оружия, а военные автоинспекторы провели викторину. Ребятам также предоставилась возможность побывать в кабинах машин, вертолетов и самолетов.

Данная акция, как заявлено, была проведена в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. Еще одну устроили российские военные автоинспекторы - в целях изучения подростками правил дорожного движения. Сотрудники территориальной ВАИ объяснили значения дорожных знаков, сигналов светофора и правила пересечения проезжей части, показали учебный фильм на тему соблюдения ПДД, провели викторину по изученному материалу.

Кроме того, в июне на авиабазе прошло еще два события, организованных для подрастающих поколений. Одно из них было посвящено 222-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. Представители юнармейских отрядов и дети военнослужащих "Канта" читали любимые произведения великого поэта, демонстрировали актерские таланты на импровизированной сцене, рисовали на тему пушкинского творчества. Всего участниками стали около 50 школьников с первого по десятый классы, победителей наградили грамотами и ценными подарками.

Праздничные мероприятия состоялись на территории соединения и в Международный день защиты детей. Для виновников торжества организовали концертную и музыкально-игровую программы, катание на лошадях. А взрослые могли приобрести для ребятишек игрушки и сувениры на ярмарке, вырученные средства были направлены на благотворительные цели. В этот же день российские военные посетили местные детские дома, подарили их воспитанникам сладости, передали продуктовые наборы. Как отметили руководители самих детских учреждений, такая благотворительная помощь со стороны личного состава "Канта" стала уже доброй традицией.

Российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.