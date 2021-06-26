Иностранные послы и представители международных организаций посетили Кумтор

25 июня 2021 года представители дипломатического корпуса по приглашению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики при организационной поддержке ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) посетили рудник "Кумтор". В состав делегации вошли аккредитованные в Кыргызстане Чрезвычайные и Полномочные Послы Индии и Великобритании, представитель посольства Азербайджанской Республики, а также делегаты из международных и республиканских организаций - Постоянного координатора системы ООН, ФАО ООН, ПРООН, МИД КР, ГКЭК КР.

Иностранные гости ознакомились с работой рудника после введения временного внешнего управления в компании ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Председатель Государственного комитета по экологии и климату КР Динара Кутманова рассказала визитёрам о несоблюдении при разработке месторождения ряда экологических норм со стороны оператора рудника, назначенного канадской компанией Центеррой Голд Инк. Дипломаты своими глазами увидели состояние ледников Лысый и Давыдов, на которых складировалась отработанная порода.

Динара Кутманова также подчеркнула, что предприятие продолжает работать бесперебойно, в штатном режиме и с соблюдением техники безопасности.

Представители миссий иностранных государств и международных организаций высоко оценили квалификацию и профессионализм местных специалистов, работающих на "Кумторе". Сотрудники предприятия рассказали, что в мае после блокировки систем слежения и контроля за состоянием бортов карьера, а также системы мониторинга за безопасностью состояния движения ледников, они самостоятельно успешно перезапустили данные цифровые ресурсы, установив новые датчики, оборудование и запустив новую информационную программу.

Также в ходе визита были продемонстрированы основные производственные площадки месторождения, хвостохранилище, очистные сооружения, озеро Петрова. Гости были впечатлены ходом и масштабом производственной деятельности на руднике "Кумтор".

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