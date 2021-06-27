Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с официальным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, вылетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, г. Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Намечено обсуждение приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальных вопросов взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Глава государства также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.

Кроме того, президент Садыр Жапаров посетит Мавзолей первого президента Сапармурата Ниязова и мечеть "Turkmenbashynin Ruhy Metjidi", возложит венок к Монументу Независимости Туркменистана.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

– заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;

- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев;

– Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;

– министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

– министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

– министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

– заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.