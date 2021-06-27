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Президент КР прибыл в столицу Туркменистана - город Ашхабад

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Туркменистана - г. Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту г. Ахшабад, где у трапа его встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Туркменистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена Рота почетного караула.

Напомним, что в рамках официального визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, примет участие в ряде мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/402733
Теги:
визит, президент, Туркменистан, Кыргызстан, политика, Гурбангулы Бердымухамедов, Садыр Жапаров
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